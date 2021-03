Internationale Presse : „Die Hoffnungen der Union sind weggeschmolzen“

Aktualisiert am

Nach den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schauen Tageszeitungen in aller Welt vor allem auf das Debakel für die Union. Ein Blick durch die internationale Presse.

„Geschwächt“: So lautet die Einschätzung in der internationalen Presse über den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. Bild: EPA

Im Ausland wird nach den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vor allem auf das Debakel in der CDU geblickt. Das zeigen die aktuellen Kommentare in den wichtigsten Tageszeitungen. Die meisten sehen nun eine harte Auseinandersetzung um die Kanzlerkandidatur auf die Union zukommen. Mit den Grünen befassen sich die Blätter dagegen kaum. Und die Aussichten der SPD? Sie sind nach Einschätzung der internationalen Presse längst nicht so rosig, wie die Sozialdemokraten jetzt selbst glauben (machen).

Über die Niederlagen der CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schreibt beispielsweise die belgische Zeitung „De Standaard“ am Montag: „Bis vor Kurzem hatte das Tandem von CDU und CSU noch gehofft, am Sonntag Mut tanken zu können für die Bundestagswahlen Ende September. Dabei präsentiert sich die Union den Wählern erstmals seit 16 Jahren ohne ihre heutige Bundeskanzlerin, Stütze und Stimmenfängerin Angela Merkel, die sich aus der Politik zurückzieht. Doch die langsame Impfkampagne und die Skandale um Bereicherung und verdächtige Lobbytätigkeit ließen diese Hoffnung hinwegschmelzen. (...)

Die enttäuschenden Ergebnisse machen die sowieso schon bleierne Last auf den Schultern des neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet noch schwerer. Er ringt mit dem Ministerpräsidenten Bayerns und CSU-Vorsitzenden Markus Söder, um Merkel als Spitzenkandidat bei den Bundestagswahlen zu folgen. Nun müssen beide Männer einer wankenden Partei die Richtung weisen, während sie ihre Rivalität beilegen.“

Auch die niederländische Zeitung „de Volkskrant“ analysiert die Gründe für das schlechte Abschneiden der CDU und die Auswirkungen auf die Kandidatenkür: „Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl am 26. September strafen die Wähler die Partei für die schleppende deutsche Impfkampagne, ihre zunehmend orientierungslose Corona-Politik und für einen sich ausweitenden Skandal um Abgeordnete ab, die mit dem Handel von Schutzmasken das große Geld verdient haben sollen. (...)

Hinter den Kulissen wägt Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, seine Optionen ab. Der CSU-Politiker hat sich nie offiziell als Kanzlerkandidat gemeldet, aber dass er Ambitionen hat, ist ein offenes Geheimnis. Vieles wird von der Entwicklung im Maskenskandal abhängen, der wahrscheinlich größer ist, als bislang bekannt ist. (...) Sollte der Skandal für die Partei aus dem Ruder laufen, könnte Söder dankend ablehnen. Er würde seine angenehme Position als Bayerns populärer Ministerpräsident nicht aufgeben, um ein totes Pferd zu reiten.“

Ähnlich sieht es die Londoner „Times“: „Das Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel ist durch die historisch schlechten Ergebnisse ihrer Partei bei zwei regionalen Wahlen, die den Beginn des Bundestagswahlkampfes markieren, wieder völlig offen. (...) Die Abfuhren an den Wahlurnen deuten darauf hin, dass die Dominanz, die die CDU seit Beginn der Pandemie genossen hat, nach einem Schmiergeldskandal und wachsender Unzufriedenheit mit dem Umgang mit der Corona-Krise schwächer werden könnte. Das dürfte den politischen Druck auf Armin Laschet erhöhen, den neuen Vorsitzenden der Partei, der hofft, Merkel im September abzulösen. Laschets Schwierigkeiten könnten seinem Erzrivalen Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, den Weg für eine Kandidatur ebnen.“

Auch die „Neue Zürcher Zeitung“ kommentiert vor allem die Verluste der CDU: „Der doppelte Abwärtstrend der CDU dürfte bis nach Berlin ausstrahlen und die Fliehkräfte in der Regierung verstärken. Es wird einsam um Angela Merkel. Ihre Fraktion wird die Aussicht auf Mandatsverluste bei der Bundestagswahl im September nicht stillschweigend hinnehmen. (...) Entscheidende Auswirkungen dürften die Resultate auf die Ambitionen des neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet haben und auf die Koalitionsarithmetik bei künftigen Wahlen. Die Raffgier einiger Unionsabgeordneter, die sich in der Pandemie eine goldene Nase verdienten, hat Laschet nicht zu verantworten. Angeschlagen ist er dennoch. Bisher fand er nicht die richtigen Worte, eine verunsicherte Partei aufzurichten und auszurichten.“

„Die Presse“ aus Wien sieht viele Fragen wieder offen: „Fast alles ist noch möglich in diesem Wahljahr in Deutschland. Bis auf einen SPD-Triumph. Den stärksten Rückenwind haben derzeit die Grünen, bis ins Kanzleramt wird er sie jedoch kaum tragen. Laschet hat immer noch die besten Karten, wenn er die Nerven behält, Söder still hält, keine neuen Skandale auftauchen und Deutschland bis September geimpft ist. Wenn, wenn, wenn. Der CDU-Chef ist geschwächt.“

„La Repubblica“ aus Rom befasst sich zunächst mit der SPD: „Ein interessanter Optimismus in einer Zeit, in der die Sozialdemokraten in allen bundesweiten Umfragen hinter den Grünen und der CDU zurückliegen. Aber das regionale Debakel der Partei von Angela Merkel und Armin Laschet kann als Aufforderung zur Räumung für die Christdemokraten interpretiert werden.

Fast elf Millionen Wähler haben die Partei des ,Maskenskandals' und der Impfkampagnen-Katastrophe abgestraft: In der Heimat von Biontech wurden nur sieben Prozent der Wähler geimpft. Und über Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU und die Bundeskanzlerin entlädt sich eindeutig die Unzufriedenheit eines Landes, das von den längsten Schließungen auf dem Kontinent erschöpft ist.“