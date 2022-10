Premierminister Rishi Sunak : Der britische Obama-Moment

Wie weit kann man mit einer Partei kommen, die, ausgelaugt in endlosen Kabalen, von den eigenen Leuten als „unregierbar“ bezeichnet wird? Diese Frage wird sich der neue Premierminister Rishi Sunak gerade stellen und dabei seine Vorgängerin als warnendes Beispiel vor Augen haben.

Liz Truss wurde zwar nicht nur von ihrer Partei in den Abgrund gerissen, sondern von eigenem Dilettantismus und ideologischem Draufgängertum. Aber genügen Kompetenz und Augenmaß, um einen neuen Anfang für die Tories und das Land zu schaffen?

Die Briten haben den besten Premierminister bekommen, den sie sich gerade wünschen können. Sunak versteht viel von Finanzen und Wirtschaft, was in ökonomisch angespannten Zeiten gewissermaßen Gold wert ist. Er hielt (erst vornehm, dann brutal) Distanz zu Johnson und warnte eindringlich vor Truss.

Ein fähiger Administrator

Und er gilt als fähiger Administrator, der allen Flügeln der Tories etwas zu bieten hat: Er ist Brexiteer, aber kein Chauvinist, er zeigt Fiskalverantwortung, ohne an den Hochsteuerstaat zu glauben, und er will – als Kind einer Einwandererfamilie – schärfer gegen die illegale Migration vorgehen.

Dass ausgerechnet die Tories einen gläubigen Hindu zum Premierminister gemacht haben, zeigt, wie weit die britische Einwanderungsgesellschaft gekommen ist. Religion ist zwar schon lange kein Thema mehr auf der Insel, die schon im 19. Jahrhundert von einem jüdischen Premierminister, Benjamin Disraeli, regiert wurde. Aber vor nicht allzu langer Zeit galt noch als unwahrscheinlich, wenn nicht ausgeschlossen, dass die konservative Traditionspartei einen Dunkelhäutigen an ihre Spitze wählt.

Auch wenn ethnische Herkunft in der britischen Politik schon seit Jahren kein Aufstiegshemmnis mehr ist, dürfte Sunaks Karriere die nationale Selbstfindungsdebatte beeinflussen. Die heftig gewordene, oft überschießende Auseinandersetzung mit dem Empire und angeblich fortdauerndem Rassismus könnte differenzierter geführt werden, wenn die ehemalige Kolonialmacht von einem indischstämmigen Premierminister geführt wird.

In der indischen Presse war am Dienstag schon von einem „Schließen des Kreises“ die Rede. Gleichwohl sollte Britanniens Obama-Moment auch nicht überschätzt werden; das zeigt das amerikanische Beispiel. Sunak wird nicht viele Möglichkeiten haben, zu glänzen. Er übernimmt eine fast unlösbare Aufgabe. Die Konservativen haben nach sieben Jahren innerparteilicher Dauerfehden den politischen und auch den sittlichen Kompass verloren.

Nichts illustrierte dies besser als die Diskussion um den Wiedergänger Johnson. „Boris“ mag seine Verdienste haben und auch maßlos bekämpft worden sein, aber sein politisches Ende war selbstverschuldet; er machte Fehler, und er log. Dass er nun um ein Haar eine weitere Amtszeit erhalten hätte, zeigt den Grad der Verzweiflung, der in der Partei herrscht.

Der Niedergang der Tories

Jene, die den Brexit dafür verantwortlich machen, haben insofern recht, als der Niedergang der Tories mit dem Referendum begann. Die toxischen Auseinandersetzungen über den Abschied von der EU fegten erst David Cameron und dann Theresa May hinweg. Das dramatische Ende Johnsons und der unrühmliche Abgang von Truss haben aber nur noch bedingt damit zu tun. Der Brexit-Kampf ist ausgefochten. Die Bruchlinien der Partei liegen heute anderswo. Die Konservativen wissen nicht mehr, ob sich die aktuellen Krisenzeiten mit ihren alten Werten bewältigen lassen: dem kleinen Staat und der bürgerlichen Eigenverantwortung.

Verstärkt wird die Richtungslosigkeit von den emotionalen Kerben, die der dauerhafte Machtkampf geschlagen hat. Abgeordnete, die permanent aufgerufen sind, sich für oder gegen einen möglichen neuen Anführer zu positionieren, verlieren irgendwann die Orientierung, wenn nicht die Selbstachtung. In jedem Fall machen sie sich Feinde unter Parteifreunden, was die Stimmung bei den Tories auf den Tiefpunkt gebracht hat.

Sunak wird trotz demonstrativer Entschlossenheit Mühe haben, all die negativen Energien zu neutralisieren. Mit etwas Glück kann es ihm gelingen, das weitere Abgleiten der Wirtschaft zu stoppen, aber der Ruf der Tories als Britanniens Partei der Vernunft lässt sich nicht mehr so leicht wiederherstellen. Dafür braucht es ein paar Jahre in der Opposition.

Dass Sunak daran kein Interesse hat, ist verständlich. Er hat schon angekündigt, dass es keine Neuwahlen geben soll. Das wird die Forderung der Oppositionsparteien und weiter Teile der Öffentlichkeit jedoch nicht verstummen lassen; im Gegenteil. Mit jeder Entscheidung Sunaks, die den Bürgern etwas zumutet, droht der Ruf lauter zu werden, dass die Wähler Anspruch auf Mitsprache haben.

Niemand kann ausschließen, dass Sunak das Etappenziel erreicht und bis zu den regulären Wahlen in zwei Jahren durchhält. Aber der Weg dahin wird hart, und es winkt vermutlich keine Belohnung.