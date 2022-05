Lage in Äthiopien alarmierend : „Kinder hungern, Rinder sterben“

In Äthiopien verteilen Hilfsorganisationen Lebensmittelpakete – der Krieg in der Ukraine verschärft die Versorgungskrise zusätzlich. Bild: Islamic Relief/Islamic Relief Deutschland e.V./obs

Herr Dan, Sie sind Direktor des Äthiopischen Menschenrechtsrats, der am Montag mit dem Menschenrechtspreis der deutschen Sektion von Amnesty International ausgezeichnet wird. 2005 nahmen Sie als Jurastudent an Demonstrationen gegen das äthiopische Regime teil. Hat diese Erfahrung Sie zum Menschenrechtsaktivisten gemacht?

Das war eine chaotische Situation damals. Unschuldige Menschen wurden verprügelt, eingesperrt und umgebracht. Wir konnten nicht fassen, wie eine Regierung so gegen ihre eigenen Bürger vorgeht. Wir wollten etwas tun, also traten wir dem Äthiopischen Menschenrechtsrat bei. Der Weg war steinig, es hat Höhen und Tiefen gegeben. Aber wir hatten so viel Ansporn, dass wir unnachgiebig blieben. Wir sind eine Stimme für diejenigen geworden, die keine Stimme haben. Das ist es, was mich in­spiriert.