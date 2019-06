Aktualisiert am

Hunderttausende demonstrieren in Prag gegen Regierungschef

Druck auf Babiš wächst : Hunderttausende demonstrieren in Prag gegen Regierungschef

Weil ihm vorgeworfen wird, unrechtmäßig von EU-Subventionen profitiert zu haben, gerät Tschechiens Ministerpräsident Babiš zusehends unter Druck. Am Abend fordern Hunderttausende seinen Rücktritt.

Tausende Demonstranten ziehen am Wenzlerplatz durch die Prager Innenstadt und demonstrieren gegen Tschechiens Ministerpräsidenten Babiš. Bild: EPA

Der tschechische Ministerpräsidenten Andrej Babiš und die neue Justizministerin Benešová geraten wegen diverser Affären immer weiter unter Druck. Am Dienstag fand in der Hauptstadt Prag nach Angaben der Veranstalter die größte Demonstration seit dem Jahr 1989 statt. 120.000 Demonstranten protestierten demnach auf dem zentralen Wenzelsplatz gegen die Politiker und forderten den Rücktritt des Regierungschefs.

Babiš steht wegen eines Berichts der EU-Kommission über „unüberbrückbare Interessenkonflikte“ als Regierungspolitiker und Unternehmer in der Kritik. Den noch unveröffentlichten Bericht der EU-Kommission hatten tschechische Medien zuvor bekanntgemacht. Demnach soll Babiš weiter Einfluss auf den von ihm gegründeten Lebensmittel-, Chemie- und Medienkonzern Agrofert haben, der unter anderem auch finanzielle Förderung der Europäischen Union erhält. Er könne als Ministerpräsident daher nicht gleichzeitig Einfluss auf die Verteilung der europäischen Gelder nehmen. Babiš hatte seine Anteile an dem Konzern, der ihn zum Milliardär gemacht hat, im Jahr 2017 in Treuhänderschaft übergeben. Unter anderem über seine Familienmitglieder soll er aber weiter über Einfluss auf das Unternehmen verfügen.

Laut den Berichten könnte der Republik eine Rückzahlung drohen. Die Summe beläuft sich auf rund 450 Millionen tschechische Kronen (17,5 Millionen Euro), die das Agrofert-Unternehmen von der Europäischen Union erhalten haben soll. Der Ministerpräsident wies die Vorwürfe zurück und gab an, die Kommission habe sich ausschließlich auf Angaben der Opposition gestützt. Die Oppositionsparteien der konservativ-liberalen TOP09 und der christdemokratischen KDU-SL sowie die Bürgermeisterpartei und die Piratenpartei forderten bei einem gemeinsamen Auftritt, kein EU-Geld an Unternehmen auszuzahlen, an denen Regierungsmitglieder beteiligt sind.

Am Sonntag sagte der höchste Staatsanwalt des Landes, Pavel Zeman, dem tschechischen Fernsehsender T, der Bericht könne den Verdacht einer Straftat begründen. Der frühere Finanzminister Miroslav Kalousek (TOP09) bezeichnete Babiš als „Dieb“. Der Ministerpräsident könne nicht als glaubwürdiger Gesprächspartner der EU- Kommission angesehen werden.