Präsidentschaftswahl : Biden gewinnt Kandidatur der Demokraten

Der frühere amerikanische Vizepräsident Joe Biden hat das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei Medienberichten zufolge formal für sich entschieden. Die Nachrichtenagentur AP und CBS sagten voraus, dass Biden die nötige Zahl von 1991 Delegierten hinter sich habe, um beim Parteitag der Demokraten nominiert zu werden. In acht amerikanischen Bundesstaaten und drei Territorien müssen noch Vorwahlen stattfinden. Am Dienstag waren die Abstimmungen in sieben Staaten und dem District of Columbia mit der Hauptstadt Washington abgehalten worden.

“Es war eine Ehre, mit einer der talentiertesten Gruppen von Kandidaten zu konkurrieren, die jemals für die Demokratische Partei angetreten sind“, erklärte Biden. Er sei stolz, dass die Partei geeint in die Wahl ziehe. „Ich werde jeden Tag bis zum 3. November dafür kämpfen, mir die Stimmen von Amerikanern überall in diesem großartigen Land zu verdienen, damit wir gemeinsam die Schlacht um die Seele dieser Nation gewinnen und sicherstellen können, dass wir beim Wiederaufbau der Wirtschaft jeden mitnehmen.“