Präsidentenwahl in Frankreich : Kann Le Pen Macron schlagen?

In Frankreich beginnt heute die erste Runde der Präsidentenwahlen. Warum die extreme Rechte so stark ist, heute noch kein Sieger feststehen dürfte und die etablierten Parteien keinen Blumentopf mehr gewinnen können.

Kann Marine Le Pen gewinnen?

Im ersten Wahlgang kann Marine Le Pen bestenfalls Emmanuel Macron den Spitzenplatz ablaufen. Das würde ihre Chancen in der entscheidenden Stichwahl am 24. April verbessern. Die Hürde zu einer Wiederwahl für Macron liegt hoch. Seit zwei Jahrzehnten haben die Franzosen die Amtsinhaber an den Urnen stets abgestraft.

Warum ist die extreme Rechte in Frankreich so stark?

„Frankreich ist ein Paradies, dessen Bewohner sich in der Hölle wähnen.“ Das Zitat des Schriftstellers Sylvain Tesson weist auf die kulturelle Verunsicherung hin, die den Nährboden für den Erfolg der extremen Rechten bildet. Industrieller Strukturwandel, Staatsabbau in der Provinz, Unbehagen in der EU und islamistische Terroranschläge sind ein explosiver Cocktail, welcher der extremen Rechten die Wähler zutreibt.

Macron war zu Zeiten der „Gelbwesten“-Proteste in den Umfragen auf einem Tiefpunkt angelangt. Rettet ihm der Ukrainekrieg das Amt?

Die diplomatische Front gerät immer mehr zum Nebenschauplatz. Die Wähler konzentrieren sich auf die Kaufkrafteinbußen durch steigende Energie- und Lebensmittelpreise. Der Amtsbonus Macrons, der bei Kriegsausbruch stark war, schwindet. Aber die Abneigung gegen gewagte politische Experimente zu Kriegszeiten könnte seine Rettung sein.

Warum können die etablierten Parteien in Frankreich keinen Blumentopf mehr gewinnen?

Frankreichs Parteistrukturen waren nie so stark wie in Deutschland, was auch daran liegt, dass Gründervater Charles de Gaulle die Verfassung der V. Republik bewusst als Gegenmodell zum Parteienstaat entwarf. Die Vertrauenskrise ist seit Jahren ausgeprägt, wurde durch Korruptionsskandale verschärft und hat die etablierten Parteien besonders getroffen. Sie wirken wie ein Auslaufmodell und haben sich nicht erneuern können.

Ist Frankreich ein gespaltenes Land?

Die Kluft zwischen Stadt und Land wie auch zwischen Globalisierungsgewinnern- und Verlierern ist in Frankreich besonders groß. Die Fliehkräfte sind inzwischen so stark, dass Politikwissenschaftler das Land mit einem Archipel aus losen „Inselgruppen“ vergleichen. Der ehemalige Präsident Hollande hat einmal geäußert, dass er eine Abspaltung der vom Islamismus unterwanderten Wohnviertel befürchte.

Könnte es heute Abend schon einen Sieger geben? Wann gibt es Ergebnisse?

Wer im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält, hat gewonnen. Geschafft hat das seit Einführung der Direktwahl des Präsidenten 1962 noch kein Kandidat. Die Wahllokale in den großen Städten schließen um 20 Uhr, unmittelbar danach gibt es erste Hochrechnungen.