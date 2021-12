Aktualisiert am

Präsidentenwahl in Ungarn : Eine junge Frau für Orbán

Ungarns Staatsoberhaupt wird vom Parlament gewählt, in dem Orbáns Fidesz dominiert. Katalin Nováks Nominierung kam überraschend. An der Wahl der aktuellen Familienministerin gibt es jedoch keinen Zweifel.

In Ungarn dürfte kommendes Jahr erstmals eine Frau Staatsoberhaupt werden. Am Dienstag gab Ministerpräsident Viktor Orbán bekannt, dass er dem Parlament für die im kommenden Frühjahr anstehende Präsidentenwahl Familienministerin Katalin Novák vorschlagen werde. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des von Orbán geleiteten Fidesz. Sie schrieb in einer ersten Stellungnahme, sie akzeptiere die Nominierung und sei bereit, „Ungarn zu repräsentieren und der gesamten ungarischen Nation mit Glauben, Herz und Seele zu dienen“.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Der ungarische Präsident wird vom Parlament gewählt, in dem der Fidesz zusammen mit seinem Bündnispartner KDNP dominiert. Oppositionspolitiker hatten im Sommer die Forderung erhoben, die Wahl des Staatsoberhaupts solle dem neugewählten Parlament vorbehalten bleiben, denn im Frühjahr 2022 steht auch die Parlamentswahl an. Aber der von der Verfassung vorgeschriebene Fristenlauf und die bestehenden Ausführungsbestimmungen machen das faktisch unmöglich, und der Fidesz hätte an einer Änderung der geltenden Rechtslage kein Interesse.

Präsidentenwahl wohl noch vor der Parlamentswahl

Orbán sagte, er bedaure das bevorstehende Ausscheiden des amtierenden Präsidenten János Áder. Doch lässt die Verfassung eine weitere Amtsperiode nicht zu. Am 10. Mai 2022 läuft dessen zweite Amtszeit ab. Der Nachfolger ist laut Verfassung mindestens 30 und höchstens 60 Tage vorher zu wählen, die Parlamentswahl muss im April oder Mai abgehalten werden. In Budapest ist die Erwartung zu hören, dass die Wahl Nováks schon in der zweiten Märzwoche stattfinden wird. Das wäre zugleich mutmaßlich die letzte Parlamentssitzung vor den Wahlen, für die sich alle bedeutenderen Oppositionsparteien zu einem breiten Bündnis von ganz rechts bis links zusammengeschlossen und den Konservativen Péter Márki-Zay zum Herausforderer Orbáns erkoren haben.

Die 44 Jahre alte Novák wird auch einen Generationswechsel bedeuten. Bislang sind die höchsten und viele der wichtigsten Ämter in Ungarn durch Orbáns Alterskohorte besetzt. Das sind zumeist Leute, die in den 1980er Jahren gemeinsam mit ihm an der juristischen Fakultät in Budapest studiert haben und teils zu den Gründern des Fidesz gehörten. Neben Orbán und Áder zählen auch Parlamentspräsident László Kövér und andere dazu. Politiker wie Kövér galten als potenzielle Nachfolgekandidaten für Áder. Die Nominierung Nováks ist eine Überraschung.

Uneingeschränkt für national-konservatives Programm

Die dreifache Mutter ist Ökonomin, hat in Budapest, Szeged und Paris studiert und spricht geläufig Englisch und Französisch. Zugleich steht sie uneingeschränkt für das national-konservative Programm des Fidesz. Das deutet schon ihre Bemerkung über die „gesamte ungarische Nation“ an, eine Formulierung, die auch die Angehörigen der ungarischen Minderheiten in den Nachbarländern einschließt.

Oppositionsspitzenkandidat Márki-Zay kommentierte, Orbán habe offenbar verstanden, dass die Gesellschaft mehr weibliche Führungspersönlichkeiten im öffentlichen Leben begrüßen würde. Doch Novák sei nicht die richtige Person, sie stehe nicht über den Parteien und bringe nicht die Einheit der Nation zum Ausdruck.