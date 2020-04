Präsidentenwahl in Polen : Eine Abstimmung um jeden Preis

Polens Regierungslager ist offenbar fest entschlossen, die Präsidentenwahl trotz der Corona-Pandemie und rechtlicher Unklarheiten am 10. Mai abzuhalten. Der stellvertretende Ministerpräsident Jacek Sasin sagte am Mittwoch, die staatliche Wertpapierdruckerei habe bereits begonnen, die Stimmzettel zu drucken. Üblicherweise druckt die staatliche Wahlkommission die Stimmzettel und beaufsichtigt den Wahlvorgang.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. F.A.Z.



Um dem Vorwurf entgegenzutreten, sie gefährde die Gesundheit der in den Wahllokalen anwesenden Bürger, will die Regierung kurzfristig für alle 30 Millionen Wahlberechtigten verpflichtend die Briefwahl einführen. Die staatliche Post soll die Wahlunterlagen ausliefern. Am Wahltag sollen sie dann von den Wählern in eigens dafür ausgewiesenen „Briefkästen“ im Freien eingeworfen werden. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den der Sejm, das Unterhaus, vor gut zwei Wochen verabschiedet hat und der jetzt im Senat liegt, wo die Opposition eine knappe Mehrheit hat.

Der Entwurf sieht vor, dass Sasin in seiner Eigenschaft als Chef des neuen Ministeriums für die Staatsaktiva bisherige Kompetenzen der überparteilichen Wahlkommission übernimmt. Sasin ist ein altgedienter Aktivist der nationalkonservativen Regierungspartei PiS; auch im Staatsunternehmen Post haben PiS-Leute Schlüsselpositionen inne. Dass der Entwurf noch nicht endgültig beschlossen ist, stört Sasin nicht: Er sagte, wenn es so weit sei, werde er nachträglich auf dessen Grundlage die entsprechenden Bestimmungen (etwa über den Druck der Wahlzettel) erlassen. Zugleich machte er für die rechtlichen Schwierigkeiten andere verantwortlich: „Die Opposition blockiert im Senat.“

Schlüsselpositionen bei Wahlkommission und Post besetzt

Um die mehrheitlich gegen diesen Wahltermin eingestellte Bevölkerung zu beruhigen, versuchen Politiker, darunter Staatspräsident Andrzej Duda, den Eindruck zu erwecken, Polen habe den Höhepunkt der Infektionen mit dem Coronavirus bereits erreicht. Duda sagte am Montag: „Wir sind, so hoffe ich, im Verlauf einer bereits erlöschenden Pandemie.“ Duda kämpft um seine Wiederwahl. Sollte jetzt gewählt werden, kann er mit einem Wahlsieg in der ersten Runde rechnen. Laut Umfragen liegt das vor allem daran, dass nur unter den Anhängern der PiS ein bedeutender Teil (wenngleich keine Mehrheit) bereit ist, unter den derzeitigen Bedingungen zur Wahl zu gehen.

Der Sprecher des Gesundheitsministers wollte jedoch am Mittwoch auf Nachfrage nicht bestätigen, dass Polen das Schlimmste hinter sich habe. Am Mittwoch meldete das Ministerium insgesamt 10.034 Corona-Fälle, darunter 404 Todesfälle. Nach wie vor werden in Polen deutlich weniger Corona-Tests durchgeführt als in den meisten EU-Ländern. Auf eine Million Einwohner kamen polnischen Medien zufolge bisher knapp 6000 Tests, womit das Land in der EU an 23. Stelle wäre.

Der Senat darf sich mit dem Gesetzentwurf zur Briefwahl bis zum 6. Mai Zeit lassen; dann müsste der Sejm noch einmal darüber abstimmen. Hier hatte der vorige Woche zurückgetretene Wissenschaftsminister Jaroslaw Gowin überraschend für eine neue Lage gesorgt: Er bezeichnete die Verschiebung der Wahl in jeglicher Form wegen der Pandemie als eine „Frage von Leben und Tod“ und schlug vor, sie in Absprache mit der Opposition um zwei Jahre zu verschieben und zugleich festzuschreiben, dass Amtsinhaber Duda dann nicht noch einmal kandidieren dürfe. Das könne über eine Verfassungsänderung geschehen, für die eine Zweidrittel-Mehrheit im Sejm benötigt wird.

Gerät die Regierungsmehrheit ins Wanken?

Gowin hat dabei ein Druckmittel in der Hand: Er ist Chef der kleinen Partei „Verständigung“, die in Fraktionsgemeinschaft mit der PiS im Parlament sitzt. Sie hat 18 Abgeordnete, die, wenn sie Gowin die Treue halten, die Regierungsmehrheit ins Wanken bringen können. Am Montag begannen die Anführer der größten Oppositionspartei, der liberalen Bürgerplattform (PO), mit Gowin Verhandlungen darüber, ob man sich auf eine Verschiebung der Wahl auf Mai 2021 einigen könne. Ein klares Ergebnis haben diese Gespräche, noch nicht gebracht. Die OSZE und das Europaparlament haben gewarnt, aufgrund der weitgehenden Einstellung des Wahlkampfs und der unklaren Rechtslage sei eine freie und faire Wahl nicht möglich.

Die Präsidentschaftskandidaten der Opposition sind in einer schwierigen Lage. Die PO-Kandidatin Malgorzata Kidawa-Blonska hatte ihren Wahlkampf vor Wochen ausgesetzt und die Wähler für den Fall einer Wahl im Mai zum Boykott aufgerufen. Doch das führte vor allem zu einer Demotivation der Anhänger. Inzwischen hat Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Kandidat der Bauernpartei PSL, die wie die PO Mitglied der EVP ist, Kidawa-Blonska in Umfragen überflügelt.