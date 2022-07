Präsidentenwahl in Kenia : Mit Bhang zur Macht

Die erste Amtshandlung nach der Wahl zum nächsten Staatspräsidenten? Professor George Wajackoyah antwortet gut gelaunt: „Dann rauche ich erst einmal einen Joint.“ In Kenia wird am 9. August gewählt. Eine Wahlkampfkundgebung jagt gerade die andere. Die sozialen Medien sind voll mit bunten Bildern riesiger Menschenansammlungen, durch die sich die Fahrzeugkonvois mit den Präsidentschaftskandidaten schlängeln.

Wajackoyah bringt jetzt noch mehr Farbe in das Gerangel. Lilafarbenes Durag-Kopftuch, grauer Rauschebart, kakifarbene Hemden und Rasta-T-Shirts: Manche mögen den Kenianer auf den ersten Blick für einen Alt-Hippie halten. Nahezu aus dem Nichts waren er und seine Roots-Partei jüngst in den Wahlumfragen aufgetaucht. Immerhin vier Prozent der Befragten in einer repräsentativen Umfrage des Instituts Trends and Insights For Africa gaben an, sie wünschten sich Wajackoyah als nächsten Präsidenten. Damit liegt er auf Rang drei hinter den Spitzenreitern Raila Odinga und William Ruto, wenn auch mit weitem Abstand.