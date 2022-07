Aktualisiert am

Wahlkampf in Kenia : Und dann brach das Chaos aus

In Kenia geht die Angst vor Unruhen nach den Wahlen im August um. Vor allem in sozialen Medien wird Hass zwischen den Volksgruppen geschürt. Dem wollen Hilfsorganisationen auch mit Künstlicher Intelligenz entgegenwirken.

Der kenianische Präsidentschaftskandidat William Ruto am 27. Juli bei einer Wahlkampfkundgebung in Kangari town. Bild: EPA

Vom Balkon des Stiftungsbüros von Samuel Kiriro in Mathare kann man die Brücke über einen Bach in der Ferne erspähen. „Dort, wo der Rauch aufsteigt“, sagt der Kenianer und deutet auf eine wacklige Konstruktion im weiten Meer aus Wellblechdächern. Der Rauch stammt von illegalen Schnapsbrennern, die am Flussufer Changaa, ein stark alkoholisches Gebräu mit fataler Wirkung, kredenzen. Viel Trubel herrscht auf der Brücke und rundherum.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Für Ortsunkundige nicht erkennbar trennt der Bach die Bewohner. Im Viertel Village 4B auf der einen Seite leben überwiegend Luo, in Bondeni, auf der anderen Seite, Kikuyu. In normalen Zeiten fällt das träge dahinfließende Rinnsal kaum auf. Doch nach den Wahlen 2007 wurde es von einem Tag auf den anderen zur Front zwischen den beiden Volksgruppen, und die Brücke wurde zum Fluchtweg für alle, die sich auf der falschen Seite befanden. Wochenlang gab es Kämpfe zwischen Kikuyu und Luo, die vorher relativ friedlich nebeneinander wohnten. Mehr als 1000 Menschen starben im ganzen Land, mehr als 600.000 wurden vertrieben. „Wenn in Kenia Wahlen stattfinden, ist alles anders“, sagt Kiriro kopfschüttelnd.