Präsidentenwahl in Kasachstan : Tokajew gegen alle

Schon am Tag der kasachischen Präsidentenwahl hatte Kassym-Schomart Tokajew keinen Zweifel an deren Ausgang. „Ich denke, dass sieben Jahre genug sein werden“, sagte der Amtsinhaber mit Blick auf seine nächste Amtszeit bei der Stimmabgabe am Sonntag in Astana. So heißt Kasachstans Hauptstadt seit September wieder, nachdem es dreieinhalb Jahre zuvor zu Ehren des ersten Präsidenten des Landes, Nursultan Nasarbajew, in „Nur-Sultan“ unbenannt worden war. Im Sommer hatte Tokajew in einem Referendum die Erwähnungen Nasarbajews aus der Verfassung entfernen und die Amtszeit des Präsidenten von fünf auf sieben Jahre verlängern lassen. Eine zweite Amtszeit soll seither ausgeschlossen sein. Aber erst für die Zukunft, sodass der 69 Jahre alte Tokajew nun abermals zur Wahl antreten konnte. Dass sie eine vorgezogene Wahl war, führte eine schon unter Nasarbajew begonnene Tradition fort. Sieben Jahre seien „im Leben eines jeden Menschen eine lange Zeit“, sagte Tokajew weiter.

Mit der Verfassungsreform und der vorgezogenen Präsidentenwahl reagierte der Präsident auf die Unruhen vom Anfang des Jahres. Sie entzündeten sich am Anstieg von Gaspreisen und Lebenshaltungskosten, rasch kam Unmut über Korruption und Nasarbajews Clanwirtschaft hinzu. Tokajew machte „Terroristen“ für die Ausschreitungen verantwortlich und erteilte den Schießbefehl. Mindestens 238 Menschen wurden getötet, die allermeisten in Almaty, der größten, im Südosten Kasachstans gelegenen Stadt. Die Zivilgesellschaft fordert, die Geschehnisse vom Januar unabhängig aufzuarbeiten, doch die Machthaber lehnen das ab. Das nährt die Zweifel vieler daran, dass es Tokajew Ernst ist mit seinem Versprechen, ein „neues Kasachstan“ aufzubauen.

Geringe Wahlbeteiligung in den Großstädten

In Almaty war die Wahlbeteiligung nach offiziellen Angaben mit nicht einmal 29 Prozent am geringsten. In der Stadt wurden fünf Aktivisten, die am Sonntag „gegen Wahlen ohne Wahl“ protestierten, laut einem Bericht des unabhängigen Onlinemediums „Vlast.kz“ nach wenigen Minuten festgenommen. In Astana war die Wahlbeteiligung mit offiziell 48,6 Prozent ebenfalls vergleichsweise gering, obwohl Staatsbedienstete wie üblich gehalten waren, ihre Teilnahme an der Wahl mit einem Foto zu belegen, wie die Moskauer Zeitung „Kommersant“ berichtete. Insgesamt beteiligten sich laut der Zentralen Wahlkommission 69,4 Prozent der berechtigten Kasachen an der Wahl.

Tokajew trat als Kandidat aller im Parlament vertretenen Parteien an. Gegen ihn waren fünf eher unbekannte Kandidaten aufgestellt worden, drei Männer und zwei Frauen. Mehr Stimmen als einer dieser Zählkandidaten erhielt die Option, „gegen alle“ zu stimmen, nämlich 5,8 Prozent. Tokajew erhielt nach offiziellen Angaben 81,3 Prozent der Stimmen. Die Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sprach am Montag in Astana von einem „politischen Umfeld, dem es an Wettbewerb fehlt“ und einem „Mangel an Pluralismus“. Auch rügte die OSZE, dass Journalisten eingeschüchtert und angegriffen worden seien. Wähler seien nicht hinreichend informiert worden.

Putin gratuliert

Einer der ersten Gratulanten Tokajews war Nasarbajew. Bei der Stimmabgabe hatte der Zweiundachtzigjährige gesagt, er habe seine Wahl schon 2019 getroffen. Im März jenes Jahres hatte er Tokajew als Nachfolger vorgestellt. Seine Wahl, sagte Nasarbajew jetzt, gelte „bis zum Ende“. Nach dem Urteil vieler Beobachter hat Tokajew die Unruhen vom Jahresbeginn nutzen können, um sich von einer informellen Vorherrschaft Nasarbajews zu lösen. Doch sprechen die öffentlichen Auftritte des früheren Präsidenten für informelle Garantien und gegen einen wirklichen Bruch mit der Nasarbajew-Ära. Im kommenden Jahr soll es Parlamentswahlen geben, erstmals zum Teil im Mehrheitsverfahren. Dafür wird mehr Wettbewerb versprochen, vermutlich, um dem in der Bevölkerung vorhandenen Wunsch nach Wandel ein Ventil zu geben. Tokajew versprach in der Wahlnacht, „zu einer neuen Form des politischen Aufbaus des Landes überzugehen“, und rief die Bevölkerung zu „Einheit“ auf.

Wladimir Putin gratulierte Tokajew am Montag zum „überzeugenden Mandat“ und versprach, die Zusammenarbeit mit Kasachstan „zu perfektionieren“. Russlands Präsident hatte Tokajew im Januar auf den Höhepunkt der Unruhen mit einer Friedenstruppenmission des Verteidigungsbündnisses ODKB gestützt. Doch Kasachstans Präsident, ein erfahrener Diplomat, setzt die traditionelle „Multivektorpolitik“ mit Offenheit nach allen Seiten fort. Im Ukrainekrieg hat sich Tokajew von Putin abgesetzt. So kündigte er im Juni an der Seite Putins an, anders als Moskau die „Volksrepubliken“ im Donbass nicht als „Staaten“ anzuerkennen. Sonst entstehe „Chaos“ in der Welt.