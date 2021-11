Präsidentenwahl in Frankreich : Rechte Konkurrenten

„Ich habe die einzige Sprache gebraucht, die sie und ihre Antifa-Kameraden sofort verstehen: Die ihre“: Eric Zemmour über seinen gezeigten Stinkefinger. Bild: AFP

In Frankreich tobt der Kampf auf dem rechten Feld. Wer wird in die zweite Runde der Präsidentenwahl einziehen? Derjenige, der am meisten polarisiert?