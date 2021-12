Präsidentenwahl in Frankreich : Der Mann, der die Franzosen das Hassen lehrt

Éric Zemmour will Frankreich „zurückerobern“ und hetzt gegen Migranten und das „Establishment“. Christliche Vornamen will er vorschreiben und die Islamo-Linke soll aus den Klassenräumen weichen. Seine Saat fällt auf fruchtbaren Boden.

In Marseille zeigt eine Passantin Zemmour Ende November mit ausgestrecktem Mittelfinger, was sie von ihm hält. Der erwidert die Geste. Bild: AFP

„Wir werden den kleinen Macron gegen die Grande Nation austauschen!“, ruft Éric Zemmour in den aufgeheizten Saal. Seine Anhänger jubeln und klatschen, Trikolore-Fähnchen wirbeln durch die Luft. Die erste Wahlkundgebung des rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten in der Messehalle von Villepinte bei Paris ist eine seltsame Mischung aus politischem Happening, Volksfest und Kampfgetümmel. „Nein zum Rassismus“ steht auf den T-Shirts der Aktivisten von SOS Rassismus, die sich in die hinteren Ränge gemischt haben. Ihr friedlicher Protest wird nicht geduldet. Eine Horde junger Männer stürzt sich auf sie. Ein Kameramann filmt die Prügelszenen. Eine junge Frau mit Lockenmähne wird an den Haaren gezogen, ihr Angreifer schlägt brutal auf sie ein. Andere werfen mit Stühlen. Ein Fernsehteam wird beschimpft und bedrängt, die Leibwächter kommen ins Schwitzen, während sie die Journalisten sicher aus dem Saal bringen. Am Rednerpult verspricht Zemmour, Frankreich „zurückzuerobern“.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



„Sie hatten nichts bei uns zu suchen“, höhnt Zemmour am nächsten Tag im Fernsehen über die Linksaktivisten, die seine Anhänger bewusst provoziert hätten. „Trüffelhunde öffentlicher Subventionen“ seien sie und nur gekommen, damit die Medien hinterher behaupten könnten: „Die Zemmour-Leute sind so gemein und böse!“