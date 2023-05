Präsidentenwahl in der Türkei : Erdogan, der angezählte Autokrat

Die Ankunft des türkischen Präsidenten in Kayseri wirkt wie eine Szene aus einem James-Bond-Film im Nahen Osten. Zwei Dutzend Männer mit Sturmgewehren stehen auf dem Dach seines heranrauschenden Wahlkampfbusses und in den offenen Türen der schwarzen Kastenwagen, die den Konvoi begleiten. Recep Tayyip Erdogan weiß, wie man den Leuten eine gute Show bietet. Er steigt auf die Bühne und fängt an zu singen. Er kann es noch immer, die Massen begeistern. Allen voran die frommen Hausfrauen, die er in seinen Reden immer erwähnt: Sie buhen, wenn er die Opposition erwähnt. Sie heben die Hand zum Schwur, wenn er es so will.

Für seine Anhänger ist Erdogan einer von ihnen. Er verkörpert ihren eigenen Aufstieg aus der Armut in die Mittelschicht. Den Triumph über eine arrogante säkulare Elite und ein Militär, das der religiös-konservativen Mehrheit einst den Zugang zur Macht verweigern wollte. Das ist freilich lange her. Selbst in Kayseri spürt man, dass Erdogans Zauber zu verblassen beginnt. Schon nach der Hälfte seiner Rede drängen die Ersten Richtung Ausgang. Es ist ihnen zu heiß, zu eng, die Kinder quengeln. Sie wollen nicht in den Stau kommen. Am Ende von Erdogans gut eineinhalbstündigem Auftritt ist der Platz schon zur Hälfte leer.

Kilicdaroglus Chancen sind gestiegen

Nur drei Tage sind es noch, dann könnte die Ära Erdogan zu Ende sein. Sicher ist das nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert, ist am Donnerstag gestiegen. Der Präsidentschaftskandidat Muharrem Ince zog sich überraschend aus dem Rennen zurück. Das Duell zwischen dem Amtsinhaber, der die Türkei in den vergangenen zwanzig Jahren so stark verändert hat wie vor ihm nur der Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk, und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu, der verspricht, das Land auf den Weg der Demokratie zurückzuführen, könnte damit schon in der ersten Runde entschieden werden.

Eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Konda sieht Kilicdaroglu deutlich in Führung, aber unterhalb der Fünfzigprozentmarke. Inces Rückzug ist für die Opposition deshalb eine ausgesprochen gute Nachricht. Sie hatte befürchtet, dass Erdogan seine Kontrolle über den Staatsapparat nutzen könnte, um vor der zweiten Wahlrunde das Spielfeld noch weiter zu seinen Gunsten zu verändern. Seine Möglichkeiten sind allerdings begrenzt. Trotz aller autoritären Züge des türkischen Systems: Den Türken sind ihre Wahlen heilig. Die Legitimität des 69 Jahre alten Erdogan beruht auf seinen Erfolgen an der Urne. Mit Wahlbetrug im großen Stil rechnet deshalb kaum jemand.

Erdogan ist kein Bolsonaro

Am Dienstag traf sich in Ankara die Diplomatenszene bei Wein und Häppchen zum Europatag. Ein letztes Zusammenkommen vor dem großen Stichtag. Die Stimmung war aufgekratzt. An den Stehtischen wurde die Frage diskutiert, in welcher Türkei man am Montag wohl aufwachen werde. Die Prognosen lagen weit auseinander, alles wird für möglich gehalten. Einig ist man sich darüber: Sollte Erdogan die Wahl gewinnen, würde das die Opposition auf lange Sicht demoralisieren. So nah fühlen sich ihre Anhänger dem Sieg, dass eine Niederlage ihr Vertrauen in das Institut Wahlen erschüttern würde.

Die Türkei-Fachfrau Gönül Tol vom Middle East Institute in Washington geht davon aus, dass ein wiedergewählter Präsident die Repressionen verschärfen würde, „weil er es mit einem instabileren Land zu tun haben wird“. Sollte Erdogan hingegen verlieren, werde er nicht wie der abgewählte brasilianische Präsident Bolsonaro außer Landes fliehen. Er werde bleiben und darauf warten, dass die neue Regierung scheitert. „Was durchaus möglich ist.“