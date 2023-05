Mustafa Yeneroglu war früher ein feuriger Fürsprecher des türkischen Präsidenten. Im deutschen Fernsehen warf er den Kritikern von Recep Tayyip Erdogan Hysterie und Ignoranz vor. Als nach dem Putschversuch von 2016 mehr als 77.000 Menschen festgenommen wurden, sagte er im Deutschlandfunk: „Der Rechtsstaat funktioniert.“ Den Ausnahmezustand rechtfertigte er damit, dass zum Schutz einer offenen Gesellschaft ein starker Staat nötig sei.

Der in Köln aufgewachsene Jurist war vier Jahre lang Abgeordneter der AKP in Ankaras Parlament. Zu seinen Aufgaben gehörte es, die türkischen Wähler in Deutschland für Erdogan zu mobilisieren. Auch 2017 für das Referendum, mit dem das Präsidialsystem in der Türkei eingeführt wurde. Ziel der Verfassungsänderung sei es, „die pluralistische Demokratie zu stärken“, behauptete Yeneroglu damals.

Das Gegenteil trat ein. Erdogan konzentrierte noch mehr Macht in seinen Händen und ging noch skrupelloser gegen Andersdenkende vor. Yeneroglu scheute sich nicht auszuteilen. Als die Moderatorin Maybrit Illner ihn fragte, ob in der Türkei überhaupt noch jemand den Präsidenten kritisieren könne, ohne eine Festnahme fürchten zu müssen, blaffte er sie an, sie habe ja gar keine Ahnung von der Situation in der Türkei.

Inzwischen hört man von Mustafa Yeneroglu andere Töne. Er sei „tief beschämt“ und mache sich Vorwürfe, sagt er der F.A.S. „Ich konnte meinen Kindern nicht mehr ins Gesicht sehen“, äußerte er in einem früheren Interview. Gerade macht der Kölner Wahlkampf gegen Erdogan. Er ist Teil der Mission Machtwechsel, zu der sich sechs Parteien zusammengeschlossen haben.

Yeneroglu ist enttäuscht von den Deutschtürken

Über den Präsidenten sagt Yeneroglu jetzt Sätze wie: „Er bestimmt nach Gutdünken, wer im Gefängnis sitzt und wer rauskommt.“ Als Kandidat der DEVA-Partei kämpft der Deutschtürke für die Wiedereinführung jenes parlamentarischen Systems, das er einst half abzuschaffen. Er finde es „äußerst bedauerlich“, sagt er, „dass die türkischstämmigen Wähler in Deutschland mehrheitlich nach wie vor für Erdogan stimmen, trotz der schlimmen Dinge, die er in den vergangenen Jahren getan hat.“ Sein Austritt aus der AKP liegt dreieinhalb Jahre zurück.

Viele einstige Weggefährten haben sich von Erdogan abgewandt. Zu Anfang als islamischer Demokrat gefeiert, wurde sein Regierungsstil immer autoritärer. Der frühere Präsident Abdullah Gül gehörte 2001 mit Erdogan zu den Gründungsmitgliedern der AKP. Heute ist er einer seiner prominentesten Kritiker. Der frühere Außen- und Wirtschaftsminister Ali Babacan gründete 2020 die DEVA-Partei. Der frühere Außenminister und Ministerpräsident Ahmet Davut­oglu gründete die Zukunftspartei. Erdogan umgab sich zunehmend mit Loyalisten. Für Leute, die es wagten, ihm zu widersprechen, blieb wenig Platz.

Für einen wie Yeneroglu war das schwer zu ertragen. „Das ist eine Frage der Sozialisation“, sagte er in seiner Austrittserklärung im November 2019. Es gebe viele in der Partei, die dächten wie er. Im Gegensatz zu ihnen könne er aber nicht schweigen. „Ich wurde nicht in einem autoritären Bildungssystem erzogen.“

Man nimmt ihm durchaus ab, dass er schon mit seiner Partei haderte, als er in deutschen Talkshows noch den Apologeten gab und Kritikern gekonnt das Wort im Munde verdrehte. Als Vorsitzender der Menschenrechtskommission im türkischen Parlament stand dem Juristen schließlich tagtäglich die Kluft zwischen Propaganda und Wirklichkeit vor Augen. Ein halbes Jahr vor seinem Parteiaustritt schrieb er auf Twitter, die Anklageschrift gegen den inzwischen zu lebenslanger Haft verurteilten Kulturförderer Osman Kavala enthalte keinerlei Beweise. Er rügte die Inhaftierung des „Welt“-Journalisten Deniz Yücel. Und er kritisierte Erdogan öffentlich dafür, dass dieser 2019 nicht die Niederlage seiner Partei bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul akzeptieren wollte.