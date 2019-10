Aktualisiert am

Präsidentenwahl in Bolivien : Morales muss in die Stichwahl

Der am längsten regierende Staatschef Südamerikas muss um seine Wiederwahl kämpfen: Zum ersten Mal verfehlt Evo Morales in Bolivien die absolute Mehrheit.

Evo Morales wird vor seiner Stimmabgabe am Sonntag von Anhängern umringt. Bild: AP

Bei der Präsidentschaftswahl in Bolivien muss Amtsinhaber Evo Morales offenbar erstmals in die Stichwahl. Im ersten Wahlgang am Sonntag landete der Sozialist mit rund 45 Prozent vorne, wie die Wahlbehörden nach Auszählung von knapp 84 Prozent der Stimmen mitteilten.

Er verfehlte damit aber die absolute Mehrheit und muss in der zweiten Wahlrunde gegen den eher wirtschaftsfreundlichen früheren Präsidenten Carlos Mesa (2003-2005) antreten. Dieser kam auf rund 38 Prozent der Stimmen.

Bislang hatte Morales alle Präsidentschaftswahlen im ersten Wahlgang gewonnen. Der erste indigene Staatschef des südamerikanischen Landes regiert seit 2006 und strebt eine vierte Amtszeit an.

Umstrittene Kandidatur

Boliviens Verfassung verbietet eigentlich eine vierte Kandidatur. Morales hatte im Februar 2016 ein Referendum über eine Verfassungsänderung verloren – das oberste Wahlgericht genehmigte jedoch im Dezember 2018 seine Kandidatur.