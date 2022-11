Präsidentenwahlen 2024 : Diese Republikaner könnten Trump herausfordern

Kaum jemand in der Republikanischen Partei zweifelt daran, dass Donald Trump an diesem Dienstagabend in seinem Golfklub Mar-a-Lago in Florida (um 3 Uhr nachts deutscher Zeit) seine dritte Präsidentschaftskandidatur ankündigen wird. Allerdings haben die Kongresswahlen Trump innerparteilichen Rivalen Anlass zur Hoffnung gegeben. Zwei Jahre vor der Wahl steht noch nicht fest, wie viele Kandidaten sich gegen Trump in den Ring trauen. Wir stellen neun Politiker vor, denen es zugetraut wird, den früheren Präsidenten in den Vorwahlen herauszufordern.

Ron DeSantis: Der Gewinner

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Wenn es bei den jüngsten Kongresswahlen einen republikanischen Gewinner gibt, dann ist das Ron DeSantis. Als er 2018 Gouverneur von Florida wurde, hatte er einen Vorsprung von etwas mehr als 32.000 Stimmen – dieses Mal waren es rund 1,5 Millionen Stimmen. DeSantis triumphierte also, während Trumps Kandidaten reihenweise verloren. Einige Umfragen sahen den 44 Jahre alten Juristen in diesem Jahr in der Beliebtheit als Präsidentschaftskandidat schon vor Trump. Vor allem mit seiner laxen Corona-Politik ist DeSantis nicht nur in seinem eigenen Bundesstaat beliebt geworden.

Trump ist sich der Gefahr bewusst und geht DeSantis offen an. Offenbar in Reaktion auf einen Werbespot, in dem DeSantis als von Gott für die politiischen Krisen geschaffener „Kämpfer“ angepriesen wurde, gab Trump ihm den Spitznamen „Ron DeSanctimonious (etwa: Ron Scheinheilig). Nach dessen Erfolg in den Kongresswahlen drohte Trump damit, Geheimnisse über den Mann aus Florida auszuplaudern. DeSantis sei 2017 „politisch tot“ gewesen bevor er ihn aus der Taufe gehoben habe, schrieb Trump auf seinem Social-Media-Kanal „Truth Social“.

Die Positionen der beiden Politiker ähneln sich, DeSantis neigt aber nicht zu impulsiven Handlungen und gilt als guter Taktiker. Nach den Kongresswahlen sehen viele rechtskonservative Medien DeSantis als neuen Star der Republikaner. Er selbst sagte in seiner Siegesrede: „Während unser Land aufgrund einer gescheiterten Führung in Washington ins Wanken gerät, ist Florida auf dem richtigen Weg.“

Glenn Youngkin: Der Gratwanderer

Glenn Youngkin war als politischem Neuling im vergangenen Jahr ein kleines Kunststück gelungen: Der Republikaner wurde zum Gouverneur des Bundesstaats Virginia gewählt, der zuvor mehr als zehn Jahre lang unter demokratischer Führung gestanden hatte. Seither hat der 55 Jahre alte vormalige Geschäftsmann auch über seinen Bundesstaat hinaus von sich reden gemacht. Vor den Kongresswahlen tourte er durch das Land, sprach in New York mit Großspendern der Republikaner, hielt eine Rede auf dem Kongress der Republikaner in Nebraska und sammelte 1,5 Millionen Dollar Spenden für seine Partei – viele sehen darin Ambitionen, das Weiße Haus in Angriff zu nehmen.

Youngkin distanziert sich nicht ausdrücklich von Donald Trump, setzt aber auch nicht auf den früheren Präsidenten. Dieser keilte nach den Kongresswahlen gegen Youngkin aus. Auf seiner Social-Media-Plattform „Truth Social“ schrieb Trump: „ Young Kin (das ist eine interessante Variante, klingt chinesisch, nicht wahr?) hätte in Virginia ohne mich nicht gewinnen können.“ Das wisse dieser und gebe es auch zu.

Mike Pence: Der emanzipierte Vize

So verschieden sie auch gewesen seien – „Präsident Trump und ich hatten eine enge Arbeitsbeziehung. Er war nicht nur mein Präsident, er war mein Freund“, sagte der frühere Vizepräsident jüngst in einem Interview. Pence sagt inzwische aber genauso unumwunden, dass die Beziehung nicht gut geendet sei. Am 6. Januar 2021 riefen die Aufrührer vor dem Kapitol: „Hängt Mike Pence“, weil er sich weigerte, die Wahlergebnisse zu kippen. Gerade erst hat Pence, dessen Memoiren am Dienstag erschienen sind, Trumps Verhalten an dem Tag als rücksichtslos beschrieben.