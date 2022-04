Selenskyj in Butscha : „Jede russische Soldatenmutter soll Körper der Ermordeten sehen“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich seit dem Beginn der russischen Invasion in sein Land in seinen Videoansprachen mehrmals auf Russisch an die Bürger Russlands gewandt. Nach einem anfänglichen Werben um die Russen, aus dem die Hoffnung sprach, sie könnten sich gegen den Krieg ihres Präsidenten wenden, wurde der Ton Selenskyjs immer schärfer. An die Mütter russischer Soldaten gerichtet sagte er, viele von ihnen würden nicht zurückkehren. Doch so hart wie am Sonntagabend war Selenskyjs Ton noch nie zuvor: „Ich möchte, dass jede Mutter jedes russischen Soldaten die Körper der ermordeten Menschen in Butscha, in Irpin, in Hostomel sieht. Was haben sie getan? Warum haben sie sie getötet?“, sagte er auf Russisch.

„Russische Mütter! Sogar wenn ihr Plünderer großgezogen habt, wie sind sie auch noch zu Henkern geworden?“ Ihnen habe nicht entgehen können, dass ihre Kinder „alles menschliche verloren haben“. An die russische Führung gerichtet sagte Selenskyj, die Schüsse in die Hinterköpfe gefesselter Menschen bestimmten von nun an das Bild des russischen Staates in der Welt. „Eure Kultur und euer menschliches Antlitz sind gemeinsam mit den Ukrainerinnen und Ukrainern umgekommen, zu denen ihr gekommen seid.“

Moskau weist jede Schuld von sich

Die russische Führung wies derweil jede Schuld kategorisch zurück. Wladimir Putins Sprecher Dmitrij Peskow zog die Glaubwürdigkeit der Aufnahmen aus Butscha in Zweifel und forderte Politiker auf, die russischen Argumente anzuhören, bevor sie sich zu den „zweifellos ernsten“ Vorwürfen äußerten. Russland wolle die Ereignisse im UN-Sicherheitsrat besprechen. Schon am Sonntag hatte das russische Verteidigungsministerium behauptet, es gebe zahlreiche Hinweise darauf, dass es sich bei den Videoaufnahmen aus Butscha, auf denen man Leichname sieht, um Fälschungen handle. So lange die Stadt unter russischer Kontrolle stand, habe „kein einziger Einwohner unter irgendwelchen gewalttätigen Handlungen gelitten“. Diese Behauptung des Moskauer Verteidigungsministeriums ist falsch. Erste Augenzeugenberichte über die Erschießung von Zivilisten durch russische Soldaten drangen schon aus Butscha heraus, als es noch unter russischer Kontrolle stand. Außenminister Sergej Lawrow sprach von einer Inszenierung zu antirussischen Zwecken und das russische Ermittlungskomitee leitete ein Verfahren wegen Verleumdung der russischen Streitkräfte ein.

Die ukrainische Seite kündigte ihrerseits Ermittlungen an, zu denen auch internationale Ermittler, Staatsanwälte und Richter hinzugezogen werden sollten. Selenskyj sagte, zur Verfolgung dieser Verbrechen werde ein spezieller Mechanismus in der ukrainischen Justiz ins Leben gerufen. Laut ukrainischen Medienberichten sind mehr als hundert Leichname aus Butscha zu gerichtsmedizinischen Untersuchungen nach Kiew gebracht worden. Über die Zahl der Opfer herrschte am Montag weiter Unklarheit. Das ukrainische Fernsehen sprach am Morgen mit Bestattern aus Butscha, die sagten, sie hätten schon zwischen 340 und 350 Leichname aus der Stadt eingesammelt und seien damit noch lange nicht am Ende ihrer Arbeit.

Viele Menschen seien in Gärten und Höfen begraben worden. Derweil mehrten sich auch aus anderen Ortschaften, aus denen die russischen Streitkräfte abgezogen sind, die Meldungen über Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Nach Angaben des ukrainischen Militärs konnten über weitere Ortschaften in den Gebieten Tschernihiw und Sumy die Kontrolle zurückerlangt werden.

Selenskyj forderte auch eine Aufarbeitung des politischen Verhaltens, das zu diesem Geschehen geführt habe – und verwies dazu auf den genau 14 Jahre zurückliegenden NATO-Gipfel in Bukarest, bei dem der Ukraine und Georgien zugesagt wurde, sie könnten irgendwann in Zukunft dem Bündnis beitreten. „Hinter dieser diplomatischen Formulierung wurde die Weigerung versteckt, die Ukraine in die Allianz aufzunehmen“, sagte Selenskyj. Damals sei die Chance vertan worden, die Ukraine aus „der grauen Zone zu holen, über die Moskau denkt, dass ihm dort alles erlaubt ist“.

Weil eine konkrete Beitrittsperspektive für die beiden Länder damals von Deutschland und Frankreich verhindert worden war, forderte Selenskyj die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel und den damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy auf, nach Butscha zu kommen, „und zu sehen, wozu die Politik des Nachgebens gegenüber Russland nach 14 Jahren geführt hat“. Damals habe der russische Präsident den westlichen Anführern gesagt, dass es ein Land namens Ukraine nicht gebe. „Aber wir beweisen, dass es dieses Land gibt. Es war und es wird sein.“ Allerdings gab es in der ukrainischen Bevölkerung 2008 für den vom damaligen Präsidenten Viktor Juschtschenko angestrebten NATO-Beitritt keine Mehrheit. Eine solche wurde in Umfragen erstmals nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Kriegs im Donbass 2014 festgestellt.

Selenskyj fuhr am Montag selbst nach Butscha, das ein Vorort von Kiew ist. Er sagte dort, Russland habe sich des Genozids schuldig gemacht. Die Ereignisse machten es „sehr schwierig“ noch mit Russland zu reden. Die diplomatischen Bemühungen würden jedoch fortgesetzt. Die Ukraine müsse Frieden finden, äußerte der Präsident. „Wir befinden uns im Europa des 21. Jahrhunderts.“ Eine der schwierigsten Fragen dieser Tage sei die Lage in Mariupol, sagte Selenskyj in auf die Frage von Journalisten. Er sei im Prinzip jeden Tag mit dem Oberbefehlshaber in Kontakt, sei jedoch nicht befugt, von allen möglichen Szenarien zu erzählen. „Alles hängt, das wissen Sie, leider von einem ab.“