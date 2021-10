Präsident Nordzyperns : „Die Türkei wird sich niemals aus Zypern zurückziehen“

Ersin Tatar in seinem Büro im Präsidentenpalast in Nikosia. Bild: Frank Röth

Herr Tatar, Sie sagen, Gespräche über eine Überwindung der Teilung Zyperns seien Zeitverschwendung, zumal die griechischen Zyprer eine Wiedervereinigung mehrfach abgelehnt haben. Stattdessen müsse es zwei zyprische Staaten geben. Wie stellen Sie sich eine solche Zwei-Staaten-Lösung vor?

Wir bestehen auf einer Lösung mit zwei souveränen Staaten, denn auf dieser Insel leben zwei verschiedene Völker, die eine unterschiedliche Kultur, Sprache und Religion haben. Zypern wurde 1960 von Großbritannien in die Unabhängigkeit entlassen. Doch kaum hatte der griechisch-zyprische Präsident und Erzbischof Makarios das an sich sehr kluge Abkommen zur Unabhängigkeit unterzeichnet, da sagte er, es diene den griechischen Zyprern nur als Sprungbrett auf dem Weg zur „Enosis“, zum Anschluss an Griechenland. Es war nicht sein Ziel, Zypern zu einem erfolgreichen Staat zu machen, sondern die Insel Griechenland anzuschließen. Die türkischen Zyprer wurden verfolgt. Die Türkei hatte 1974 keine andere Wahl, als zu intervenieren. Hätte sie nicht interveniert, wären wir heute nicht mehr hier. Seit 1974 herrscht Frieden auf Zypern. Deshalb darf es keine Rückkehr in die Zeit vor 1974 geben.