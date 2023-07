Aktualisiert am

Abbas in Dschenin : Der Besuch des alten Mannes

Präsident Mahmud Abbas am 12. Juli in Dschenin Bild: Reuters

Es ist ein ruhiger Morgen im Flüchtlingslager von Dschenin. Ungewöhnlich ruhig. Kaum jemand ist auf den staubigen Straßen unterwegs. Drei Männer, die gleich hinter dem großen Eingangsbogen am Bordsteinrand sitzen, scheinen nichts zu tun zu haben. Ob sie wissen, was heute los ist? Natürlich – Mahmud Abbas kommt. Er ist unser Präsident, und er ist hier willkommen, sagt einer wie gestanzt. Alle im Lager freuten sich auf seinen Besuch. Das Lager „gehört ihm“, fügt er noch hinzu – gemeint ist: Abbas’ Fatah-Partei habe hier das Sagen. Die drei kommen eindeutig nicht aus dem Lager – Geheimdienstleute vermutlich. Sie gehören zur Entourage eines Besuchs, der in die Annalen des Flüchtlingslagers eingehen wird: als hochgradig inszenierte Veranstaltung, die zugleich ungewollt, aber schonungslos die internen Spannungen unter den Palästinensern offenlegt.

Mahmud Abbas, der Präsident des Staates Palästina, reist selten im überschaubaren Gebiet umher, in dem theoretisch er das Sagen hat und nicht die israelische Besatzungsmacht. Dass er nun kam, hatte mittelbar mit der israelischen Militäraktion aus der vergangenen Woche zu tun. Etwa tausend Soldaten und Sicherheitskräfte waren zwei Tage lang in das kleine, dicht besiedelte Lager eingedrungen, es gab Luftschläge und Drohnenangriffe. Danach waren zwölf Paläs­tinenser und ein israelischer Soldat tot, mehr als 140 verwundet und ganze Straßen sowie mehrere Häuser verwüstet.