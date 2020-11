Präsident Joe Biden : Klare Kante gegen China

Aktualisiert am

In seiner China-Politik wird sich Joe Biden wohl nicht grundsätzlich von seinem Vorgänger Donald Trump unterscheiden. Bild: AP

Der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten Joe Biden will nach seinem Amtsamtritt Chinas wachsendem Einfluss entgegenwirken. „Wir machen 25 Prozent der Weltwirtschaft aus“, sagte Biden über die Vereinigten Staaten am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Wilmington im Bundesstaat Delaware. „Wir müssen mit anderen Demokratien auf einer Linie sein - mit weiteren 25 Prozent oder gar mehr - damit wir die Handelsregeln festlegen können, damit nicht China und andere die Regeln vorschreiben, weil sie die einig verfügbare Option sind.“

Auf die Frage, ob die Vereinigten Staaten dem auf Asien ausgerichteten Abkommen RCEP mit 15 Ländern beitreten würden, sagte Biden, er könne die amerikanische Handelspolitik noch nicht erörtern, weil er sein Amt noch nicht angetreten habe „und es immer nur einen Präsidenten zurzeit gibt.“

Mitten im Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten hatte China mit 14 anderen Asien-Pazifik-Staaten den größten Freihandelsblock der Welt geschmiedet, der 30 Prozent der Weltwirtschaft und 30 Prozent der Weltbevölkerung abdeckt und erstmals die asiatischen Mächte China, Japan und Südkorea vereint. Der neuen Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) gehören zudem die zehn Asean-Staaten Vietnam, den Philippinen, Singapur, Indonesien, Malaysia, Thailand, Myanmar, Brunei, Laos und Kambodscha sowie Australien und Neuseeland an.

Zudem sind die Vereinigten Staaten als weltgrößte Volkswirtschaft bei einem zweiten Handelspakt in der Asien-Pazifik-Region außen vor, nachdem sich Präsident Donald Trump 2017 aus dem von seinem Vorgänger Barack Obama ausgehandelten TPP-Abkommen zurückgezogen hatte. Biden erklärte, er habe einen detaillierten Plan, den er am 21. Januar 2021 vorstellen würde - einen Tag nachdem er als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden soll.

Innerhalb der chinesischen Regierung wird davon ausgegangen, dass der bestehende Konflikt zwischen Peking und Washington, der durch Donald Trump massiv verschärft wurde, auch mit einem Präsidenten Biden weiter Bestand haben wird. Dennoch äußerten sich die chinesischen Staatsmedien leicht optimistisch über dessen Wahlsieg.