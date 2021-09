Nach dem Afghanistan-Desaster : Biden zieht Schlussstrich unter 9/11- Ära

Was Präsident Biden zur Rechtfertigung des Truppenabzugs aus Afghanistan, dessen Umstände und des Chaos am Kabuler Flughafen anführte, wird ihm noch viel Kritik seiner Gegner eintragen. Schließlich kann man mit Recht bezweifeln, ob er wirklich nur vor der Alternative stand, prinzipiell am Abzug festzuhalten, den sein Amtsvorgänger den Taliban zugesagt hatte, oder Zehntausende Soldaten nach Afghanistan zu entsenden und den Konflikt neu zu eskalieren. Es wäre auch eine Verlängerung des Status quo vorstellbar gewesen, geknüpft an das Verhalten der Taliban. So, wie es lief, fiel denen das Land förmlich in den Schoß.

Unabhängig davon, dass Biden nicht daran denkt, Fehler einzugestehen, zieht er weitreichende Konsequenzen aus Amerikas Kriegen nach „9/11“. Eine Lehre lautet: Regime change und nation building werden nicht mehr mit militärischen Mitteln betrieben. Eine andere: Künftige militärische Einsätze müssen klare, erreichbare Ziele haben und der nationalen Sicherheit dienen.

Diese Festlegung wird zwangsläufig aufkommende Zweifel an Amerikas Glaubwürdigkeit nicht völlig entkräften, doch dürfte sie die Partner in Asien und in Europa beruhigen. Denn dort stünden in einem Konflikt grundlegende amerikanische Interessen auf dem Spiel. Das war, sieht man von der Verhinderung eines Terroranschlags gegen Amerika ab, in Afghanistan nicht der Fall. Militärinterventionen werden auch künftig nicht ausgeschlossen. Weltverbesserung als Grund reicht dabei nicht.