Biden besucht Presse-Dinner : Präsidenten-Witze mit Risiko

Joe Biden belebt eine alte Tradition wieder: Er hält eine Rede beim Gala-Dinner der Korrespondenten in Washington – mit möglichst vielen Scherzen auch über sich selbst. Doch mitten in der Pandemie ist es ein riskanter Spaß.

Der amerikanische Präsident Joe Biden und seine Frau Jill am Samstagabend beim Gala-Dinner in Washington Bild: EPA

„Es ist mir eine Ehre, heute beim hochkarätigsten Superspreader-Event der Nation zu sprechen“, sagte Comedian Trevor Noah zur Begrüßung beim alljährlichen Gala-Dinner der Regierungs-Korrespondenten. Im Ballsaal des Hilton-Hotels in Washington waren bis zu 2600 Gäste versammelt – alle mussten Impfnachweise und negative Tests vorlegen. Ganz in der Tradition der humoristischen Einlagen bei der hundert Jahre alten Veranstaltung fragte Noah: „Im Ernst Leute, was machen wir hier eigentlich“, und ob sich denn niemand an das Dinner der Gridiron-Pressevereinigung Anfang April erinnere? Dabei hatten sich rund achtzig Gäste mit dem Coronavirus infiziert.

Für die Party am Samstag hatte das Weiße Haus zumindest Vorkehrungen getroffen. Präsident Joe Biden hielt zwar wie geplant eine launige Rede, nahm aber am eigentlichen Essen nicht teil. Laut Medienberichten mischte er sich aber rund eine Stunde lang ohne Schutzmaske unter die Besucher. Biden sorgte für einige Lacher, als er die traditionellen Witze ablieferte, die vorher unter der Belegschaft des Weißen Hauses zusammengetragen worden waren. Er könne es verstehen, dass lange kein Präsident mehr bei dem Event gewesen sei, sagte Biden. „Wir hatten schließlich eine furchtbare Plage und dann noch zwei Jahre lang Covid!“ scherzte er in Anspielung auf Vorgänger Donald Trump.

Biden nahm auch sein eigenes Alter auf die Schippe: Er könne sich daran erinnern, wie mit Calvin Coolidge 1924 zum ersten Mal ein Präsident am Korrespondenten-Dinner teilgenommen habe. Etwas ernstere Töne schlug er auch an, als er sagte, Widerstand gegen seine politische Agenda habe er erwartet, – allerdings mehr von den Republikanern. Das war ein Seitenhieb gegen seine innerparteilichen Gegner. An Noah gewandt spielte Biden auch auf das Putin-Regime in Russland an: „Jetzt können Sie den Präsidenten der Vereinigten Staaten veralbern“, sagte er. „Und anders als in Moskau gehen sie dafür nicht in den Knast.“

Trump machte lieber eine eigene Veranstaltung

Mit Biden kehrte zum ersten Mal seit Barack Obama wieder ein Präsident ans Rednerpult der Gala zurück. Trump hatte den Korrespondenten während seiner Amtszeit stets einen Korb gegeben, davor war er aber häufiger als Gast geladen gewesen. Als Präsident hatte Trump das Dinner als „langweilig“ tituliert und 2019 am selben Abend lieber eine seiner Massenveranstaltungen abgehalten. In den vergangenen zwei Jahren hatte dann die Pandemie für eine Unterbrechung der Tradition gesorgt.

Zu dem Event sind Journalistinnen und Journalisten eingeladen, die für nationale und einige regionale Medien aus dem Weißen Haus berichten; Veranstalter ist ihre Berufsvereinigung. Vor allem aber nehmen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, und Kultur teil – sowie aus den zahlreichen Lobbyvereinigungen und Think Tanks der Hauptstadt. Die Gala, die manche scherzhaft „nerd prom“ nennen, gibt es seit 1921. Seit 1924 sind auch die Präsidenten dabei. Bis 1962 war das Korrespondenten-Dinner eine reine Männerparty.

Helen Thomas, die erste Frau, die aus dem Weißen Haus berichtete, überzeugte den damaligen Präsidenten John F. Kennedy, dass sich das ändern müsse. Frauen wurden zugelassen, nachdem Kennedy damit drohte, der Veranstaltung sonst fernzubleiben. Prominente verliehen der Feier schon früh ihren Glanz – Frank Sinatra über Duke Ellington bis Barbara Streisand hatten Auftritte auf der Bühne. Diesmal standen etwa Kim Kardashian, Brooke Shieldds und Drew Barrymore auf der Gästeliste. Seit den 1980er Jahren ist es auch üblich, dass ein Comedian sich über die Regierung lustig macht.

Humor mit politischer Absicht

Die Veranstaltung ist berühmt dafür, dass Politiker hier – weniger spontan als inszeniert – Dinge sagen, die sie sonst nicht sagen würden. Der Humor hat oftmals auch einen politischen Zweck. Ronald Reagan scherzte einst über die Sowjetunion und wollte so auch die kulturelle Überlegenheit westlicher Demokratien demonstrieren.

Barack Obama war dagegen 2011 mit dem Versuch, seinen späteren Nachfolger Donald Trump zu desavouieren, auf lange Sicht nicht erfolgreich. Trump hatte damals die Lüge mit in die Welt gesetzt, der Präsident sei nicht in Amerika geboren. Bei der Gala ließ Obama seine Geburtsurkunde auf die Leinwand projizieren, dazu lief der Hulk-Hogan-Titelsong „Real American“, und der Präsident scherzte: „Keiner ist stolzer und glücklicher, dass wir diese Geburtsurkunden-Sache endlich beerdigen können als The Donald.“ Trump könne sich nun endlich wieder wirklich wichtigen Fragen widmen, wie etwa der, ob die Mondlandung fingiert gewesen sei oder was in der (vermeintlichen Alien-Forschungsstelle) Roswell vor sich gehe. Viele spekulierten damals, dass Trump die öffentliche Demütigung so ärgerte, dass er nun erst recht habe Präsident werden wollen.

Auch an diesem Samstag war die Stimmung bei der Gala heiter – trotz des Krieges in der Ukraine. Und für einen Abend standen auch die anderen zahlreichen Probleme der Biden-Regierung nicht im Vordergrund. Die Demokraten kämpfen mit sinkenden Umfragewerten, der Angst der Amerikaner vor einer Wirtschaftskrise und der Blockade größerer politischer Vorhaben durch die Republikaner im Kongress. Nach Ansicht vieler Fachleute ist die Befürchtung, dass die knappe Mehrheit der Demokraten bei den Zwischenwahlen im November verloren gehen könnte, durchaus begründet.

Dass auch die Corona-Krise nicht vorbei ist, stellte nicht nur Trevor Noah bei seiner Begrüßung klar. Bidens Corona-Chefberater Anthony Fauci hatte die Teilnehmer (und den 79 Jahre alten Präsidenten) zuvor daran erinnert, dass die heitere Rückkehr zur Tradition ein Risiko berge: Er hatte verkündet, selbst nicht mitzufeiern – schließlich sei er 81 Jahre alt und habe ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf.