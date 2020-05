In Badehose an der Supermarktkasse

Portugals Präsident : In Badehose an der Supermarktkasse

Die meisten Portugiesen nennen ihn nur Marcelo oder „den Professor“. Marcelo Rebelo de Sousa ist portugiesischer Staatspräsident. Aber er versteht sich selbst als Bürger, wie alle anderen auch: Brav stellt er sich mit Sicherheitsabstand und Gesichtsmaske an der Kasse seines Supermarkts in Cascais an – in hellblauer Badehose. In Portugal erregte das Foto vom vergangenen Wochenende weniger Aufsehen als im Nachbarland Spanien, wo die Politiker viel distanzierter sind; im Internet verbreitete sich die Aufnahme rasend schnell.

Umgänglich und herzlich geht der portugiesische Staatschef schon immer auf seine Landsleute zu - ehe sie sich versehen, hat er sie umarmt. Nach seiner Wahl zum Präsidenten verzichtete er darauf, in die offizielle Residenz in Belen umzuziehen. Marcelo Rebelo de Sousa lebt weiter in seiner alten Wohnung in Cascais, wo er - angeblich bei jedem Wetter - morgens um acht Uhr im Atlantik schwimmen geht. Er ist auch ein begeisterter Surfer. Ihn stört nicht, wenn Passanten ihn am Strand fotografieren. Manchmal bietet er selbst an, das Foto zu machen. Nach fast fünf Jahren im Amt müsste eigentlich jeder der zehn Millionen Portugiesen ein Bild mit ihm haben, heißt es.

Zupackender Tröster

Der 71 Jahre alte Politiker liebt das Bad in der Menge, bei dem er wegen der Pandemie jedoch vorsichtiger werden musste: Im März hatte er sich vorsichtshalber freiwillig in Quarantäne begeben, nachdem er eine Schule besucht hatte, in der wenig später ein Corona-Fall bekannt geworden war. Sousa schreckt auch vor klaren Worten nicht zurück. Zum Beispiel, wenn er die Justiz ermahnt, härter gegen Korruption vorzugehen.

Immer wieder übernahm er die Rolle des zupackenden Trösters: Im vergangenen Jahr nach dem schweren Busunglück auf Madeira – wohin er erst später flog, weil er zunächst sein Regierungsflugzeug für den Transport der Opfer zur Verfügung stellte. Bei den verheerenden Waldbränden im Juni 2017 mit mehr als hundert Toten reiste er sofort in die Katastrophengebiete: Er umarmte Überlebende und hörte ihnen zu. Zugleich sprach er vielen Portugiesen aus dem Herzen, als er der Regierung vorhielt, sie reagiere viel zu zögerlich auf die Brandkatastrophe.

Rassismus empört den Fußballfan besonders. Im März war der aus Mali stammende Spieler Moussa Marega vom FC Porto während eines Spiels als „Affe“ und „Neger“ beschimpft worden. Noch auf der Rückreise von einem Staatsbesuch in Indien betonte Sousa seine „vollständige Solidarität“ mit Marega, der „nicht nur ein großartiger Fußballer, sondern auch ein großartiger Bürger“ sei. Seine politische Laufbahn hatte der frühere Juraprofessor in der konservativen Sozialdemokratischen Partei (PSD) begonnen, für die er einmal Regierungschef werden wollte.

Für das Präsidentenamt kandidierte er hingegen als unabhängiger Bewerber. Das ist er auch geblieben: Ein eigensinniger Brückenbauer. Im Februar machte der Katholik seine Bedenken gegen das neue Sterbehilfegesetz deutlich. Zuvor hatte er der Regierung mit vorgezogenen Wahlen gedroht, sollte sie nicht bald ihren Streit über den Haushalt beenden. Solche Kritik hindert ihn jedoch nicht daran, gute Beziehungen zu Ministerpräsident António Costa zu pflegen. Der Sozialist war an der Universität Lissabon einst sein Student. Im Herbst muss der Präsident entscheiden, ob er für eine zweite Amtszeit antritt. Als beliebtester Politiker des Landes müsste er sich um einen Wahlsieg keine Sorgen machen.