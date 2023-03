Portugal : Zwei Tote nach Anschlag auf muslimisches Zentrum in Lissabon

Ein Mann hat in einem muslimischen Zentrum in Portugals Hauptstadt einen mutmaßlichen Terroranschlag verübt. Der Angreifer war nach Polizeiangaben mit einem „großen Messer“ bewaffnet und tötete am Vormittag im ismailitischen Zentrum in Lissabon zwei Personen und verletzte eine weitere Person schwer. Gegen die Polizei soll der Mann auch mit seinem Messer vorgegangen sein, nachdem er dem Aufruf nicht gefolgt war, die Waffe abzulegen.

Laut CNN Portugal soll es sich bei den beiden Opfern um zwei Frauen handeln. Die Kriminalpolizei hat ein Großaufgebot an den Tatort geschickt. Unklar ist der Gesundheitszustand des afghanischen Tatverdächtigen, der sich nach seiner Festnahme in einem Krankenhaus befinden soll; er wurde von einem Polizeibeamten angeschossen, heißt es.

In portugiesischen Medien wurde von einem „beispiellosen Fall in Portugal“ gesprochen. Seit vergangenem Donnerstag wird von Muslimen der Fastenmonat Ramadan begangen. Der portugiesische Innenminister, José Luís Carneiro, hat eine Pressekonferenz für 15 Uhr angekündigt.

Der schiitischen Glaubensgemeinschaft der Ismailiten gehören etwa 15 Millionen Menschen in rund 30 Ländern an. In Portugal gibt es etwa 7000 Gläubige.

Portugals Ministerpräsident António Costa sprach den Opfern und der ismailitischen Gemeinde seine Solidarität und sein Beileid aus. Es sei jedoch verfrüht, „diesen kriminellen Akt in irgendeiner Weise zu interpretieren“. Alles deutete darauf hin, dass es sich um eine „isolierte Tat“ handle, sagte Costa. Laut CNN Portugal hat die Antiterroreinheit die Ermittlungen übernommen.