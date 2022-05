Grüner Pionier Portugal : Der neue Energieriese in Europas Südwesten

Zwei Motorboote ziehen den riesigen glitzernden Teppich hinaus auf den Alqueva-Stausee. Bald werden die 12.000 schwimmenden Solarmodule die Strahlen der Sonne einfangen, die an der Grenze zwischen Portugal und Spanien so stark und lange scheint wie nur an wenigen anderen Orten in Europa. Im äußersten Südosten Portugals entsteht auf einer Fläche von vier Fußballfeldern der größte schwimmende Solarpark des Kontinents auf einem Stausee. Momentan treibt das Wasser nur die Turbinen an. Von Juli an werden die Solarzellen damit beginnen, Strom zu produzieren. Dafür brauchen sie weder ein großes Grundstück noch einen neuen teuren Anschluss ans nationale Stromnetz.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Das schwimmende Sonnenkraftwerk ist ein Beispiel dafür, wie sich das Land mit nur gut zehn Millionen Einwohnern in Europa zu einem kleinen grünen Riesen mausert. Der Ukrainekrieg, der anderen Staaten schwer zu schaffen macht, hat der Energiewende neuen Schub verliehen: Statt im Jahr 2030 sollen schon in vier Jahren 80 Prozent der Stromproduktion des Landes aus erneuerbaren Quellen kommen. Im vergangenen Jahr waren es im Durchschnitt schon 62 Prozent. Die neue sozialistische Regierung ist zuversichtlich, denn im äußersten Südwesten Europas gibt es Sonne und Wind im Überfluss. Und dazu die niedrigsten Energiepreise auf dem Kontinent.