Marienwallfahrt in Portugal

Marienwallfahrt in Portugal : Wo die Leibwächter dem Papst die Kinder reichen

Im Papamobil: Papst Franziskus herzt ein Kind in Fátima Bild: Reuters

Antonia Julieta, Lurdes und Olinda sind schon am Vorabend gekommen, um sich einen Platz ganz vorne an den Absperrgittern zu sichern. Die drei Frauen aus dem Städtchen Carregado nahe Lissabon sind 50, 60 und 82 Jahre alt. Die Strapazen einer Nacht unter freiem Himmel auf dem riesigen Platz zwischen den beiden Basiliken von Fátima haben sie auf sich genommen, um dem Papst so nahe wie möglich zu sein.

Es ist ein anderes, ein deutlich älteres Publikum als beim Weltjugendtag diese Woche in Portugals Hauptstadt, das sich am Samstagvormittag in Fátima, knapp anderthalb Autostunden nördlich von Lissabon, zur Marienwallfahrt mit dem Papst einfindet.