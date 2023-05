Aktualisiert am

Die Affäre um die Fluggesellschaft bringt die Regierung in Lissabon ins Straucheln. Im Untersuchungsausschuss werden heftige Vorwürfe erhoben. Sogar der Geheimdienst wurde eingeschaltet.

Ein Flugzeug von TAP am portugiessischen Flughafen Ponta Delgada Bild: Picture Alliance

Im portugiesischen Infrastrukturministerium muss es am Abend des 26. Aprils turbulent zugegangen sein. Weinend riefen mehrere Mitarbeiterinnen den Minister zu Hause an: Sie seien in einer Toilette eingesperrt worden, als sie den „Raub“ eines Dienstlaptops verhindern wollten. Sie beschuldigten den kurz zuvor entlassenen Stellvertreter des Infrastrukturministers, der wiederum den Vorwurf erhebt, man habe versucht, ihn zu „entführen“. Nur mit der Hilfe der Polizei habe er dann das Ministerium verlassen können. Daraufhin schaltete sich der Geheimdienst SIS ein, der den Computer, auf dem angeblich Staatsgeheimnisse gespeichert waren, dann abholte.

Bis heute ist nicht klar, was genau in Lissabon geschah, nachdem Infrastrukturminister João Galamba Ende April seinen für den Luftverkehr zuständigen Stellvertreter Frederico Pinheiro entlassen hatte. Aussage steht gegen Aussage in dem Untersuchungsausschuss, der das „TAP-Gate“ aufklären soll. Der Skandal um die Fluggesellschaft TAP hat die Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten António Costa ins Straucheln gebracht.