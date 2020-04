Washington versus Teheran : Pompeo fordert Rechenschaft für Start von iranischem Militärsatelliten

Aktualisiert am

Iran hat nach eigenen Angaben erstmals einen Militärsatelliten ins All geschossen. Die Aktion widerspreche einer Resolution des UN-Sicherheitsrates, so der amerikanische Außenminister. Derweil wiederholt Präsident Trump seine Abschussdrohung gegen iranische Schiffe.

Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo will Iran für den Start eines Militärsatelliten zur Rechenschaft ziehen. Er sei der Auffassung, dass die Aktion einer Resolution des UN-Sicherheitsrates widerspreche. „Jede Nation hat die Pflicht, die Vereinten Nationen anzurufen, um bewerten zu lassen, ob dieser Raketenstart mit dem Beschluss des Sicherheitsrates im Einklang stand“, sagte Pompeo am Donnerstag und verwies auf die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates. „Ich glaube nicht, dass es das nur ansatzweise ist und ich denke, dass Iran für das, was er getan hat, zur Rechenschaft gezogen werden muss“, fügte er hinzu.

Iran hat nach eigenen Angaben erstmals einen eigenen Militärsatelliten ins All geschossen. Laut amerikanischem Militär könnte die gleiche ballistische Langstreckentechnologie, mit der Satelliten in den Orbit gebracht werden, Iran auch ermöglichen, Langstreckenwaffen abzufeuern – einschließlich nuklearer Sprengköpfe. Die Regierung in Teheran bestreitet die Behauptungen der Vereinigten Staaten, dass der Satellitenstart eine getarnte Aktion für die Entwicklung ballistischer Raketen sei. Iran habe die Entwicklung von Atomwaffen nie verfolgt.

Eine UN-Resolution von 2015 „forderte Iran auf“, acht Jahre lang von der Arbeit an ballistischen Raketen für Atomwaffen abzusehen. Einige Staaten bemängeln, dass die Wortwahl der Beschlusses keine Verpflichtung für Iran darstelle. Die meisten UN-Sanktionen gegen den Iran wurden im Januar 2016 aufgehoben, als die UN-Atomaufsicht bestätigte, dass das Land seinen Teil des Atomabkommens von 2015 mit Großbritannien, Frankreich, Deutschland, China, Russland und den Vereinigten Staaten erfüllt habe. Aber der Iran unterliegt unter anderem immer noch einem UN-Waffenembargo, das im Oktober auslaufen soll. Seit die Regierung von Präsident Donald Trump 2018 aus dem Abkommen ausgestiegen ist und die amerikanischen Sanktionen gegen Iran wieder verhängt hat, sind die Spannungen zwischen den beiden Ländern stärker geworden.

Unterdessen hat der amerikanische Präsident Trump seine Abschussdrohung gegen iranische Militärschiffe wiederholt. Im Fall gezielter Störungen durch iranische Patrouillenboote werde das amerikanische Militär die Schiffe versenken. Die Vereinigten Staaten würden sich unter seiner Führung Provokationen Irans wie jüngst im Persischen Golf nicht gefallen lassen, sagte Trump am Mittwochabend im Weißen Haus. Das Militär der Vereinigten Staaten „wird sie aus dem Wasser schießen“, sagte Trump. Eine Gefährdung der amerikanischen Marine durch Iran werde nicht toleriert.

Trump wiederholte damit eine Drohung vom Mittwochmorgen: Auf Twitter hatte er geschrieben, er habe die amerikanische Marine angewiesen, alle iranischen Boote zu zerstören, die Schiffe der Vereinigten Staaten bedrängten. Am Mittwoch vergangener Woche hatte die Marine mitgeteilt, elf Boote der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) hätten sich wiederholt „gefährlich“ und „provozierend“ amerikanischen Kriegsschiffen genähert. Die Vereinigten Staaten haben Irans Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft.