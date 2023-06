Polens früherer Verteidigungsminister Tomasz Siemoniak fordert im Interview eine Verstärkung der NATO-Truppen an der Ostflanke – und warnt vor den Folgen von Chaos in Russland.

Herr Siemoniak, Prigoschins Privatarmee ist im Süden Russlands aktiv, Moskau spricht von offener Rebellion. Was bedeutet das für Putin?

Noch nie hat in Russlands Geschichte eine Söldnergruppe rebelliert. Das Gefährliche für Präsident Putin ist, dass Prigoschin offenbar ausspricht, was viele in Armee und Sicherheitskräften denken. Die Entwicklung zeigt, dass Putins Sicherheitskräfte, darunter der scheinbar so starke Geheimdienst FSB, die Gefahr einer Rebellion in Russland nicht rechtzeitig erkannt haben. Man wird abwarten müssen, auf wessen Seite Armee und Sicherheitskräfte sich stellen. Dass Putin in Verhandlungen mit Prigoschin ernsthafte Zugeständnisse macht, kann ich mir kaum vorstellen. Denkbar ist immerhin, dass Russland seine militärischen Aktivitäten in der Ukraine einstellt.

Was bedeutet all das für die NATO?

Das ist eine starke Erschütterung vor dem Gipfel des Bündnisses in Vilnius im Juli, wo doch alles schon geklärt schien, bis auf das Ausmaß der Unterstützung, die man der Ukraine und ihrer Zukunft in der NATO gewähren will. Jetzt haben wir das Szenario einer sehr wahrscheinlichen Destabilisierung Russlands. Eines Staates, der immerhin über Atomwaffen und Interkontinentalraketen verfügt und der ein Land, das mit dem Westen zusammenarbeitet, überfallen hat. All das kann erhebliche Konsequenzen haben. Waffen könnten in Russland den Besitzer wechseln.

Was sollten Polen und die NATO jetzt tun?

Ein instabiles Russland ist ebenso gefährlich wie ein aggressives Russland. In Warschau sollte jetzt niemand die Lage politisch ausschlachten. Polen sollte aufs Engste mit NATO und EU kooperieren. Es sollte fordern, dass der Nordatlantikrat noch heute in Brüssel zusammentritt, um über die Lage zu beraten. Der Gipfel sollte eine Verstärkung der Truppen an der Ostflanke auf die Tagesordnung setzen. Das würde das Risiko einer Eskalation in der Region mindern.

Wie bewerten Sie die Chancen Prigoschins auf Erfolg betrifft?

Langfristig hat er keine Chance auf einen politischen Sieg. Aber Prigoschin hat bereits einen Erfolg erzielt: Er hat die Führungsrolle Putins fundamental in Frage gestellt. Eine Millionenstadt gerät unter die Kontrolle einer Söldnergruppe! Eine Privatarmee ist in der Lage, Russland zu destabilisieren! Aber Söldner sind keine Demokraten oder Revolutionäre. Sie treiben die Spirale des Chaos in Russland an. Kurzfristig wird Putin diese Rebellion wohl niederschlagen können. Aber langfristig werden die Folgen weitreichend sein.