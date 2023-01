Polnischer Antrag : Deutschland hat keine Wahl mehr

Ein polnischer Leopard-Panzer im Mai 2022 auf einer Übung in Polen Bild: AFP

Wie verfahren die Lage im westlichen Lager ist, kann man daran ablesen, dass der polnische Antrag auf Weitergabe der Leopard-Panzer an die Ukraine zu einer hochöffentlichen Angelegenheit geworden ist. Normalerweise bespricht man solche schwierigen Fragen unter Verbündeten vertraulich und tritt gemeinsam mit einem Ergebnis vor die Presse. In diesem Fall aber hat die Bundesregierung tagelang versucht, sich durch den Verweis auf das formale Genehmigungsverfahren Zeit zu kaufen. Die Regierung in Warschau nutzt den Antrag nun ihrerseits dazu, Berlin unter Zugzwang zu setzen.

Das ist nach einem Jahr relativ großer Geschlossenheit das erste offen ausgetragene Zerwürfnis in der NATO über die Strategie und die Lastenteilung im Ukraine-Konflikt. Eine Einigung ist mit etwas gutem Willen noch immer möglich, und sie läge im Interesse des oft beschworenen gemeinsamen Ziels. Von westlichem Streit hat nur Putin etwas: militärisch, wenn der Dissens zu geringeren Waffenlieferungen führt, politisch-propagandistisch, wenn der Westen willensschwach und uneins wirkt.

Die Signale nicht ernst genommen?

Deutschland trägt einigen Anteil daran, dass es soweit gekommen ist. Trotz umfangreicher Waffenlieferungen, die auch hierzulande zu wenig gewürdigt werden, hat man sich in der Bundesregierung offenbar nicht genug mit der Lage in der Ukraine beschäftigt. Es entsteht der Eindruck, dass die Panzerfrage vor allem für das Kanzleramt mit der angekündigten Lieferung der Marder erst einmal erledigt schien. Dabei gab es schon seit Monaten eine Debatte über die Leoparden, in der auch die amerikanische Regierung deutlich erkennen ließ, dass sie eine Lieferung befürworten würde. Scholz hat diese Signale entweder nicht ernst genommen oder zu spät darauf reagiert. Das ist leider ein altes Merkmal deutscher Außenpolitik, das die Zeitenwende überlebt hat.

Berlin ist ein beliebter Sündenbock in der öffentlichen Debatte vieler westlicher Staaten, in der Russlandpolitik vor allem wegen der jüngeren Vergangenheit. Zum aktuellen Zerwürfnis haben aber auch andere beigetragen. Die Regierung Biden, die das westliche Bündnis bisher umsichtig geführt und zusammengehalten hat, verkannte die politische Brisanz, die ihre Zurückhaltung bei Abrams-Lieferungen für Scholz hatte, vermutlich auch für andere Europäer.

Die wahlkämpfende polnische Regierung wiederum legte das Ganze von vornherein als öffentlich inszenierte Erpressung an, in der Deutschland möglichst erkennbar gedemütigt werden sollte. Großbritannien preschte vor, Frankreich tauchte ab. An der Abstimmung, die Scholz zu Recht fordert, haben zu wenige zu lange kein Interesse gehabt.

Liefern Washington und Paris doch?

Deutschland hat nun, wie so oft, kaum noch eine Wahl. Den polnischen Antrag abzulehnen, würde der Ukraine schaden und den Unfrieden im Bündnis noch verstärken. Die Bundesregierung würde sich nicht zuletzt in der Rüstungszusammenarbeit als verlässlicher Partner disqualifizieren. Stimmt sie dem Antrag zu, wie es die Außenministerin schon in Aussicht gestellt hat, wird sie eigene Lieferungen kaum verweigern können, wenn sie die westliche Geschlossenheit aufrechterhalten will, wie sie das selbst sagt.

Einen Erfolg könnte Scholz nur noch vorweisen, wenn man sich in Washington und Paris doch noch zu eigenen Lieferungen von Kampfpanzern durchringt. Für die Geschlossenheit des Westens wäre das ein gutes Signal, und gerade im Falle Amerikas auch eines der Rückversicherung im Bündnis.

Die Sorge, dass die Vereinigten Staaten sich verteidigungspolitisch von Europa entkoppeln könnten, trieb bundesdeutsche Regierungen schon im Kalten Krieg um. Angesichts des insgesamt massiven Engagements der Amerikaner für die Ukraine mag das aktuell eine eher theoretische Gefahr sein. Aber der politische Wind in Washington kann sich drehen, vor allem nach der nächsten Präsidentenwahl.

Egal, wie die Sache am Ende ausgeht, dürfte sich eines allerdings nicht mehr ändern: Deutschland hat bei vielen Verbündeten seinen alten Ruf als zögerliche, verantwortungsscheue, potentiell russlandfreundliche Macht wiederbelebt. In Berlin ist vielen immer noch nicht bewusst, dass man Führung in der Weltpolitik nicht mit Sonntagsreden oder nur auf Nebenschauplätzen übernehmen kann.