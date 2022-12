Militärtraining für jedermann : Warum polnische Zivilisten den Umgang mit Gewehren lernen

Eine bunte Truppe stapft durch das von Stacheldraht umzäunte Gelände. Manche tragen Kleidung mit Flecktarnmuster, was in Polen ein durchaus beliebtes Outfit ist. Aber auch eine junge Frau in schwarzen Leggings ist zu sehen. Von den etwa 100 Teilnehmern, die in kleine Gruppen aufgeteilt wurden, sind etwa ein Drittel Frauen. Die Menschen, die hier am westlichen Stadtrand von Warschau zusammenkommen, stellen einen guten Querschnitt der polnischen Bevölkerung dar.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Ähnlich bunt gemischt wie die Truppe selbst sind die Motive, an dem Kurs teilzunehmen. „Trainiere mit der Armee“ heißt das Programm. Die Kurse finden in 17 verschiedenen Orten im Land statt und richten sich an Menschen zwischen 18 und 65 Jahren. Nach dem Schießen im Liegen mit dem Sturmgewehr sagt eine Verkäuferin, etwa 50 Jahre alt: „Ich hatte nie etwas mit der Armee zu tun, wollte aber mal sehen, wie das so ist.“ Ihr erster Eindruck? „Das ist schon ein harter Dienst“, sagt sie mit einer Miene, die Anerkennung signalisiert.

Dabei wird bei den Übungen nur mit Lasergewehren geschossen. Das Ergebnis kann anschließend auf einem Bildschirm ausgewertet werden, sogar das Zittern des Gewehrlaufs ist zu sehen. Die Simulation ist fast perfekt: Am Gewehr, einer „Grot“ aus polnischer Produktion, spürt man sogar einen Rückstoß.

Viele Fragen nach dem Schutz vor Radioaktivität

Weiter geht es zur nächsten Übungseinheit: Überlebenstraining im Wald. Feuer machen mit einem Messer und einem einfachen Schlagfeuerzeug. Es gelingt etwa der Hälfte der Teilnehmer, an einem Stück Birkenrinde binnen drei Minuten ein Feuer zu entfachen – trotz des feuchten Wetters. Eine junge Frau mit dunklen Locken, Architektin von Beruf, ist beeindruckt. Sie sei zu diesem Kurs gekommen, weil sie schon immer Sympathie für die Armee gehabt habe, und wolle für sich klären, „ob dieser Bereich vielleicht auch beruflich interessant ist oder ob sich beide Berufe irgendwie verbinden lassen“.

Anschließend etwas Bewegung: „Grundlagen der Taktik“, dargestellt am Beispiel eines Marsches durch gefährliches Gelände. Wie trägt man das Gewehr richtig? Wie sichert man die Gruppe nach allen Seiten? Danach eine Auffrischung in Erster Hilfe und die Abwehr chemischer Gefahren. Dafür wird ein Schutzraum aufgesucht und eine Gasmaske aufgesetzt, oder zumindest Mund und Nase mit einem feuchten Tuch bedeckt.

An dieser Stelle, sagt Unteroffizier Jakub Kurowski, stellen viele Teilnehmer Fragen nach dem Schutz vor radioaktiver Strahlung. Im Falle eines nuklearen Angriffs, sagt der Soldat, gebe es klare Anweisungen: „Schnell in den Keller, in die Garage, in den U-Bahn-Schacht. Unter freiem Himmel hinter den nächsten Erdwall. Im Falle von Symptomen wie Hautveränderungen, Husten, Niesen umgehend einen Arzt aufsuchen. Aber hoffen wir, dass all das nie eintritt.“

Ein kräftiger Mann Mitte 40, der sich als „Robert, Bauingenieur“ vorstellt, ist von der Schulung sehr angetan. „Ich wollte mal sehen, wofür meine Steuergelder ausgegeben werden! Es ist immer wichtig, sich verteidigen zu können. Manche Leute wissen ja nicht mal, wie man den Notarzt ruft, die können so eine Schulung gut gebrauchen.“ Die Schulungen, die in Warschau die Militärische Technische Akademie (WAT) durchführt, sind zwar eher Schnupperkurse, aber doch eine umfassende Maßnahme in Sachen Verteidigungsfähigkeit.

„Willst du Frieden, bereite dich auf den Krieg vor“

Eine weitere Übungseinheit ist Kartenlesen und Orientierung mit Kompass und GPS-Gerät; einem leutseligen Oberst der Reserve macht es sichtlich Freude, hier noch einmal Lehrer und Truppenführer sein zu dürfen. Außerdem wird Selbstverteidigung im Nahkampf und das Werfen von Handgranaten geübt. Die Granaten des sowjetischen Typs F-1 wiegen nur 600 Gramm. Der Wurf selbst ist nicht schwierig, vielmehr das richtige Timing der Explosion. Natürlich sind es nur Übungsgranaten ohne Sprengstoff. Nach jedem Wurf rennt ein Soldat los, um die Granate zwischen den Grasbüscheln zu finden und zurückzuholen.

Sind die Teilnehmer alle hier, weil Russland die Ukraine angegriffen, Gebiete besetzt und zu „Teilen Russlands“ erklärt hat? Die Antworten darauf sind eher diffus. „Ja, die Zeiten sind, wie sie sind“, hatte die Verkäuferin beiläufig gesagt. Robert, der Bauingenieur, wird konkret: „Wir waren immer bedroht. Und immer gilt die Maxime: Willst du den Frieden, bereite dich auf den Krieg vor. Wir haben immer gegen die Russen gekämpft. Und wenn es nicht die Russen waren, haben uns die westlichen Nachbarn geschlagen.“ Offenbar wirkt nach, dass schon die kommunistischen Machthaber die Bevölkerung darauf einstimmten, amerikanische „Imperialisten“ wie westdeutsche „Revisionisten“ abwehren zu müssen.

Als Jolanta und Tomasz, beide etwa 50 Jahre alt, erfahren, dass ein deutscher Journalist anwesend ist, setzen sie demonstrativ unfreundliche Mienen auf. Sie ist Angestellte an einer Hochschule, er möchte seinen Beruf nicht nennen, und auch nicht über seine Motive sprechen, warum er hier ist. Stattdessen redet er über Deutschland, das er unter Polens Verbündeten als unsicheren Kantonisten sieht.

Mehr zum Thema 1/

Sogar die deutschen Waffen taugten nichts, sagt er: „Früher hatten wir russischen Schrott, jetzt schickt Ihr uns deutschen.“ Deutschland wolle in Polen damit Geld verdienen, aber die Waffen aus Polens Rüstungsfabriken seien einfach besser. Die Welt sei voller Gefahren, und am besten sei es eben immer, sich auf die eigenen Kräfte zu verlassen.