Reparationsforderungen : Nur Israel hat mehr Geld erhalten als Polen

Das entscheidende Datum im Streit um deutsche Reparationen an Polen ist der 23. August 1953. An diesem Tag teilte Warschau mit, dass Polen vom 1. Januar 1954 an auf deutsche „Entschädigungszahlungen“ verzichten werde. Einen Tag zuvor hatte die sowjetische Regierung bekannt gegeben, dass sie im Einvernehmen mit der polnischen Regierung auf weitere Reparationen verzichten werde. Zwei Monate nach dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953 wollte der Kreml damit zu einer Stabilisierung der DDR beitragen.

Polen war in der Reparationsfrage vollständig abhängig von der Sowjetunion. Im Potsdamer Abkommen war im August 1945 festgelegt worden, dass die Sowjetunion aus ihrem Anteil an den deutschen Reparationszahlungen auch Polen entschädigen sollte. Dafür sollte die Sowjetunion aus den Westzonen zusätzliche Reparationen erhalten. Moskau und Warschau legten daraufhin am 16. August 1945 vertraglich fest, dass die Sowjetunion 15 Prozent aller Reparationsleistungen aus der sowjetisch besetzten Zone an Polen liefern sollte; 15 Prozent der von der Sowjetunion demontierten Industrieanlagen aus den westlichen Zonen sollte Polen im Tausch gegen bestimmte Waren und weitere 15 Prozent ohne jegliche Gegenleistung erhalten.