Polnische Justizreform : Nach Kritik wird suspendiert

Mit einem neuen Gesetz will die polnische Regierung massiv in die Rechtsprechung eingreifen. Die wenigen Richter, die sich öffentlich gegen die Justizreform wenden, werden von der Regierung schikaniert oder strafversetzt.

In Polen spitzt sich der Konflikt um die umstrittene Justizreform dramatisch zu – jetzt offenbar auch innerhalb der Regierung. Am Sonntag schrieb Wissenschaftsminister Jaroslaw Gowin auf Twitter, der Streit habe „eine solche Schärfe erreicht, dass sie die Rechtssicherheit der Polen gefährdet“. Er forderte, überparteilich nach einem Ausweg zu suchen. Gowin, einer der drei stellvertretenden Regierungschefs, könnte mit seiner Anhängerschaft innerhalb der PiS-Fraktion die absolute Mehrheit der nationalkonservativen Partei in Gefahr bringen. Kurz vor Weihnachten hatte die PiS einen Gesetzentwurf eingebracht, der es erlauben soll, Richter stärker als bisher zu maßregeln. Damit soll auch verhindert werden, dass sie im Vorlageverfahren dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) strittige Fragen vorlegen. Wenn das zum Gesetz werde, so Malgorzata Gersdorf, die Vorsitzende des Obersten Gerichts, „dann stehen wir auf der Kippe: Sind wir noch ein Rechtsstaat oder nicht?“. Die PiS-Führung dagegen sieht die Autorität der dritten Gewalt in Gefahr und fürchtet „Chaos“ im Justizwesen.

Einige Richter haben das Risiko auf sich genommen, die Regierung offen herauszufordern; jeden Monat kommen neue hinzu. Einer ist Pawel Juszczyszyn am Berufungsgericht Allenstein in der Region Ermland-Masuren. Juszczyszyn wollte im Dezember in einem Berufungsfall prüfen, ob der Richter der ersten Instanz auf korrekte Weise in sein Amt gekommen sei. Bei seinem Vorgehen berief er sich auf das EuGH-Urteil vom November, in welchem das Gericht schwerwiegende Bedenken unter anderem gegen den Landesjustizrat (KRS) formuliert hatte. Dieses von der Regierungspartei neu besetzte Organ wählt sämtliche Richterkandidaten aus.

Damit öffnete Juszczyszyn die Büchse der Pandora: Er stellte zugleich die Frage, ob der derzeitige Landesjustizrat auf legitime Weise zustande gekommen sei, und forderte dazu Dokumente an. Justizminister Zbigniew Ziobro reagierte sofort: Juszczyszyn wurde für einen Monat vom Dienst suspendiert. Nach Neujahr jedoch, nach Ablauf der Frist, erschien der Richter zum Dienst und arbeitete weiter. Um die KRS-Frage zu klären, lud er für den 24. Januar die Chefin der damit befassten Parlamentskanzlei vor. Auf seine zeitweilige Suspension reagierte er ebenfalls: Er klagte gegen den Justizminister, weil dieser die richterliche Unabhängigkeit „eklatant verletzt“ habe.

Widerspruch unerwünscht

Ähnlich unter Druck gesetzt wurde auch Krystian Markiewicz aus Kattowitz. Er ist seit drei Jahren Vorsitzender der Richtervereinigung „Iustitia“ und ein bekannter Kritiker der PiS-Politik. Dass er in offenen Briefen an Kollegen die Veränderungen in der Justiz kritisiert hatte, wertet die Regierung als „politisches Manifest“. Ein Sprecher sagte: „Der Vorsitzende des größten Richterverbands engagiert sich leider sehr intensiv in einem politischen Konflikt.“ Die Regierung habe nun einmal auf demokratische Weise die Mehrheit erobert und könne „verfassungsgemäß“ einiges ändern, und das letzte Wort habe dabei das Verfassungsgericht (das allerdings durch umstrittene Neubesetzungen mehrerer Richterposten inzwischen auf Regierungslinie gebracht wurde).

Im Dezember wurde bekannt, dass Markiewicz disziplinarisch belangt werden soll: Der dafür zuständige „Disziplinarsprecher“ der Richterschaft hat 55 Vorwürfe gegen ihn formuliert. Markiewicz habe „die Unabhängigkeit und Legalität eines Verfassungsorgans“, nämlich des KRS, und der von der Regierung ganz neu eingerichteten Disziplinarkammer am Obersten Gericht „untergraben“. Er habe dazu aufgerufen, „durch Missachtung der Rechtsordnung der Republik Polen Disziplinardelikte zu begehen“, indem er an Richter appelliert habe, in unklaren Fällen kein Recht zu sprechen und die Disziplinarkammer – als angeblich nicht unabhängiges Gericht – zu boykottieren. Mit all dem habe er den unpolitischen Charakter des Richteramts sowie seinen Amtseid verletzt.