Biden in Kenosha : „Der tief sitzende Rassismus ist institutionalisiert in Amerika“

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Wisconsin, die in dem Fall ermittelt, wurde im Auto auf dem Boden der Fahrerseite ein Messer gefunden. Die Ermittler machten bisher aber keine weiteren Angaben dazu, ob das Messer eine Rolle in dem Geschehen spielte. Die Polizisten hätten zuvor versucht, Blake mit einem Elektroschocker zu betäuben, das sei aber misslungen, hieß es. Justizminister William Barr hatte am Mittwoch in einem TV-Interview - ohne weitere Details zu erwähnen - gesagt, Blake sei dabei gewesen, eine Straftat zu begehen und sei bewaffnet gewesen. Auf dem Video ist keine Waffe in seiner Hand zu erkennen, solange er zu sehen ist.

Biden sagte vor der Reise nach Kenosha, der Polizist, der auf Blake geschossen habe, sollte seiner Ansicht nach angeklagt werden - auch wenn letztlich die Ermittlungen ihren Weg gehen müssten.

Zur gleichen Zeit sind nach einem neuen Fall mutmaßlicher Polizeigewalt gegen einen Schwarzen sieben Polizisten vom Dienst suspendiert worden. Das gab die Bürgermeisterin der Stadt Rochester im amerikanischen Bundesstaat New York, Lovely Warren, am Donnerstag bekannt. Einen Tag zuvor war von Familienmitgliedern ein Video von dem Polizeieinsatz Ende März veröffentlicht worden. Dies zeigt wie mehrere Polizisten Daniel Prude, der nackt und in Handschellen auf dem Boden kniet, einen Sack über den Kopf stülpen, offenbar um ihn vom spucken abzuhalten. Minuten später ist zu sehen, wie er auf einer Trage in einen Krankenwagen gebracht wird. Er starb eine Woche später. Der „New York Times“ zufolge gilt als Todesursache Ersticken. Zudem sei ein Delirium durch die Droge PCP festgestellt worden.

In Rochester kam es am Mittwoch und Donnerstag zu Protesten. Auch am Times Square in New York City demonstrierten mehrere Dutzend Personen. Sie verlangten Gerechtigkeit für Prude und eine Polizeireform. Die Familie des 41-Jährigen erklärte, Prude habe psychische Probleme gehabt. Er habe sich Sorgen gemacht und deshalb die Polizei gerufen, sagte sein Bruder. „Ich habe angerufen, um Hilfe zu holen, nicht um ihn zu lynchen.“