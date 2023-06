Polizeibeamte werfen vor dem Polizeireviers von Minneapolis am 20. Mai Kanister, um nach dem gewaltsamen Tod an George Floyd Proteste aufzulösen. Bild: REUTERS

Es ist gut drei Jahre her, dass Derek Chauvin neun Minuten und 29 Sekunden lang auf dem Hals George Floyds kniete. Dass der weiße Polizeibeamte auch dann nicht von dem Schwarzen abließ, als dieser mehr als zwanzig Mal rief, dass er keine Luft bekomme. Dass Floyds Tod auf den Straßen von Minneapolis die größten Bürgerrechtsproteste der Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahrzehnten hervorrief.

„George Floyd sollte noch am Leben sein“, sagte der amerikanische Justizminister Merrick Garland, als er am Freitag in Minneapolis bei einer Pressekonferenz vor das Mikrofon trat. Dann setzte er zu einer vernichtenden Bestandsaufnahme der Zustände in der Polizeibehörde von Minneapolis an.