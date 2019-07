Festnahmen in Moskau : „Ihre persönliche Sicherheit kann bedroht sein“

Polizisten nehmen am Samstag einen Demonstranten in Moskau fest. Bild: Reuters

Das Moskauer Rathaus ist mit Bussen abgeriegelt. Ausgerechnet mit den modernen, blauen Niederflurbussen, die unter Präsident Wladimir Putins Mann für die Hauptstadt, Bürgermeister Sergej Sobjanin, die alten Oberleitungsbusse ersetzen. Sie sind eines der Symbole dafür, wie sich die russische Hauptstadt gerne ihren Bewohnern und Gästen präsentiert: komfortabel, schick, eine Weltstadt, die westliche Metropolen einholen und überholen kann. An diesem Samstag werden ausgerechnet diese Busse zum Symbol dafür, wie der öffentliche Raum auch in Moskau, abgeriegelt wird, wenn es im Sinne der Machterhaltung sein muss und wie jeder, der es wagt, dagegen aufzubegehren oder einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort ist, abgeführt werden kann. In Dauerschleife läuft vor dem Rathaus eine Warnung über Lautsprecher: Die Versammlung hier sei illegal, die Polizei tue alles, um die Sicherheit zu gewährleisten, „im Falle der Teilnahme kann ihre persönliche Sicherheit bedroht sein“.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Ein Bündnis von Kandidaten, denen die Zulassung für die Wahl zur Moskauer Stadtverordnetenversammlung am 8. September verweigert worden ist, hat für 14 Uhr Ortszeit – 13 Uhr in Deutschland – zu einer Versammlung vor dem Rathaus aufgerufen. Es soll die jüngste Protestaktion aus einer Reihe werden, die am 14. Juli begann, als bekannt geworden war, dass die prominentesten, profiliertesten Oppositionskandidaten von der Wahl ausgeschlossen würden.

Offiziell aus formalen Gründen: In den Tausenden Unterschriften, die sie zu sammeln hatten und wochenlang unter großen Aufwand sammelten, sei zu viel „Ausschuss“ gewesen, sprich gefälschte Unterschriften. Einwände, dass dem nicht so sei, nutzten nichts. So brachte die Wahlkommission, hinter der nach verbreiteter Auffassung Sobjanin steckt, Tausende Moskauer gegen sich auf, die sich um das Gewicht ihrer Stimmen, um ihre Bürgerrechte gebracht sehen.

So auch einen jungen Mann mit großen Kopfhörern um den Hals, der sich trotz Warnungen der Polizei und sogar aus dem Umfeld des Geheimdienstes FSB (man suche nach Hinweisen auf eine westliche Finanzierung der Proteste, hieß es) in die Menge gegenüber des Rathauses auf dem – unter Sobjanin mit teurem Granit erneuerten – Bürgersteig eingereiht hat. Als die Polizisten in Schwarz und Nationalgardisten in grauem Flecktarn schon Dutzende, wenn nicht Hunderte Demonstranten abgeführt haben und immer neue Reihen schwitzender Männer mit schwarzen Helmen, Armschutz, Schlagstöcken und teils sogar Elektroschockern vorbeistampfen, ruft der Demonstrant: „Das ist unsere Stadt!“, und die Leute um ihn herum stimmen ein.

Der junge Mann sagt, Wählerrechte würden verletzt, obwohl die „künstlichen Hürden“ in Form der Unterschriften, die nur für die Opposition ein Problem sein sollen, überwunden worden seien. Nun böten die Machthaber „Kosmonauten“ (wie die gut ausgerüsteten Sicherheitskräfte genannt werden) gegen schutzlose Bürger auf. Wieder ruft der junge Mann „Das ist unsere Stadt!“, da stürmen einige Sicherheitskräfte herbei und schleppen ihn in einen der bereitgestellten mobilen Arrestbusse. „Schande!“, ruft er durch die Gitterstäbe.

Hartes Durchgreifen gegen Demonstranten auf Versammlungen, die nicht von den Behörden erlaubt und daher aus deren Sicht illegal sind, kommt häufig vor in Russland. Regelmäßig etwa bei Protestaktionen des Antikorruptionskämpfers Alexej Nawalnyj.