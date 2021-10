Polexit-Pläne : Kampf gegen die „Besatzer“ aus Brüssel

90 Prozent der Polen haben sich in neuen Umfragen für den Verbleib in der EU ausgesprochen. Bild: Agencja Gazeta via REUTERS

Am vergangenen Sonntagabend kam es vor dem Königsschloss in Warschau zu einer ungewöhnlichen, bewegenden Szene. Eine 94 Jahre alte Frau mit strähnigem grauen Haar sprach auf einer Kundgebung. In der Hand hielt sie eine kleine Fahne, blau mit goldenem Sternenkranz. Auf dem Kopf trug sie das Barett der polnischen Armee, in der sie 1944 beim Warschauer Aufstand gegen die deutschen Besatzer gekämpft hatte.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Sie schrie die Worte: „Niemand wird uns aus meinem Vaterland herausbringen, aus Polen, niemals. Aber auch nicht aus Europa. Denn Europa ist meine Mutter.“ Wanda Traczyk-Stawska, die Veteranin, bebte im Takt ihrer Worte, und die EU-Fahne in ihrer Hand zitterte dazu. Tausende Menschen applaudierten. Die Worte der anderen Redner, darunter Oppositionsführer Donald Tusk, der frühere EU-Ratspräsident, werden wohl kaum so in Erinnerung bleiben wie der Auftritt dieser Frau.