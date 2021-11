Polens Streit mit Belarus : „Anzeichen einer gezielten Eskalation“

Polens Regierung hat Belarus vorgeworfen, die Spannungen an der gemeinsamen Grenze bewusst zu eskalieren. Wie das Außenministerium in Warschau am Mittwoch mitteilte, wurde der Geschäftsträger der Botschaft des Nachbarlands von Außen-Staatssekretär Piotr Wawrzyk zu einem Gespräch einbestellt. Vorangegangen war ein Zwischenfall an der Grenze zu Belarus in der Nacht zum Dienstag.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Der Sprecher des Geheimdienstkoordinators in Warschau sagte dazu, polnische Soldaten, die seit Wochen den Grenzschutz mit Patrouillen unterstützen, hätten „auf dem Territorium der Republik Polen drei uniformierte Personen mit Langwaffen“, also Gewehren, bemerkt und angesprochen. Die Personen seien bereits „mehrere hundert Meter weit“ ins Landesinnere vorgedrungen. „Nachdem sie die polnische Streife getroffen hatten, luden sie ihre Waffen durch und entfernten sich dann in Richtung Belarus“, hieß es weiter.

Wawrzyk übermittelte der belarussischen Seite den „entschiedenen Protest“ Polens gegen die Grenzverletzung. „Die Aktivitäten der Behörden von Belarus in den letzten Wochen tragen immer deutlichere Anzeichen einer gezielten Eskalation“, teilte das Außenministerium mit. Das sei inakzeptabel; Polen sei „entschlossen, die eigenen und die EU-Außengrenzen zu schützen“ und sich mit der demokratischen Staatengemeinschaft „der von Minsk organisierten illegalen Migration konsequent entgegenzustellen“. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte zu dem Vorfall, wenn sich die Angaben bestätigten, sei dies „eine weitere Provokation“ des Regimes von Diktator Alexandr Lukaschenko gegen die EU. Polen hatte bisher unter anderem beklagt, belarussische Uniformierte würden mit Waffen auf polnische Grenzschützer zielen.