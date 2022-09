Reparationen für Polen? : Warschaus Forderungen an Berlin sind politisch falsch

Angesichts der Verbrechen, die Deutsche während des Zweiten Weltkriegs in Polen verübt haben, sind Forderungen nach Wiedergutmachung verständlich. Aber was Warschau jetzt verlangt, kann nicht erfüllt werden.

Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der polnischen Regierungspartei PiS, bei einer Gedenkfeier am Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen in Warschau Bild: dpa

Was die deutschen Besatzer während des Zweiten Weltkriegs an der polnischen Bevölkerung verbrochen haben, entspricht zum größten Teil der Definition für einen Genozid, die in der UN-Konvention zur Verhütung und Bestrafung von Völkermord niedergelegt ist. Die nationalsozialistische Ideologie sah für die Polen die Rolle eines Sklavenvolks ohne Bildung vor, ihre Elite wurde systematisch verfolgt und getötet. Wehrmacht und SS haben Hunderte polnische Ortschaften dem Erdboden gleichgemacht und deren Bewohner ermordet. Viele Verbrechen von einem schwer vorstellbaren Ausmaß sind außerhalb Polens kaum bekannt – etwa das Massaker im Warschauer Stadtteil Wola, in dem deutsche Truppen im August 1944 innerhalb weniger Tage 30.000 Zivilisten erschossen haben.

Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, polnische Reparationsforderungen kühl zurückzuweisen. Es ist auch verständlich, dass viele Polen es als ungerecht ansehen, dass ihr Land nach dem Krieg geringere Entschädigungen erhalten hat als andere Nachbarn Deutschlands. Dennoch muss Berlin die von der polnischen Regierungspartei PiS nun vorgetragene Forderung nach Reparationen in Höhe von 1,3 Billionen Euro – das ist in etwa das Dreifache des Bundeshaushalts 2022 – kategorisch ablehnen. Und das nicht nur aus rechtlichen Gründen.

Sie ist moralisch mehr als zweifelhaft, denn zahlen müssten mehrere Generationen von Deutschen, die nach dem Krieg geboren wurden und keine persönliche Schuld tragen. Und sie ist politischer Wahnsinn. Deutschland und Polen sind in EU und NATO Partner. In Friedenszeiten hat die enge Verzahnung ihrer Volkswirtschaften beiden Völkern Wohlstand gebracht.

Und jetzt müssen Polen und Deutschland gemeinsam große Anstrengungen zur Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg unternehmen. Davon hängen Sicherheit und Freiheit beider Länder ab. Entzweien sie sich nun, hat nur der Kriegsverbrecher Wladimir Putin etwas davon.