Polens Reparationsforderung : Um Schadensbegrenzung bemüht

Den brisanten Inhalt jenes diplomatischen Schreibens, das die polnische Regierung zum Monatsanfang nach Berlin schickte, hat Warschau bekannt gemacht – seinen Wortlaut hingegen nicht. Vor Monaten schon wurde von der polnischen Regierungspartei PiS gegenüber Deutschland eine Reparationsforderung von 1,32 Billionen Euro öffentlich erhoben. Die Forderung nach materieller Wiedergutmachung war zweifelsohne auch in jener formellen Botschaft enthalten, deren Versendung vom polnischen Außenminister eigens – am 3. Oktober, dem deutschen Einheitsfeiertag – mit einer Pressekonferenz markiert wurde. Wie genau jedoch die Wiedergutmachungsforderungen in jenem – kurioserweise als „Verbalnote“ bezeichneten – formellen Schreiben formuliert und begründet wurden, wollte die polnische Seite nicht öffentlich darlegen.

Der polnische Außenminister Zbigniew Rau, der am Tag nach der Versendung des Schreibens mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Warschau eine persönliche Begegnung hatte, gab als Begründung an, dies entspreche nicht den allgemeinen diplomatischen Gepflogenheiten. Sollte Warschau auf die Einhaltung solcher Gepflogenheiten auch bei der Abfassung der Note Wert gelegt haben, lässt sich immerhin mutmaßen, dass sie mit der Höflichkeitsformel „das Außenministerium der Repu­blik Polen beehrt sich, der deutschen Regierung anzuzeigen . . .“ begann und mit einer Wendung schloss, in der die Floskel einer „ausgezeichneten Hochachtung“ vorgekommen sein muss. Und in der Tat bemüht sich die deutsche Seite schon seit vielen Wochen, durch die polnische Reparationsrechnung nicht die „ausgezeichnete Hochachtung“ in den beiderseitigen Beziehungen zu beschädigen. Schon bei dem ersten Bekanntwerden der polnischen Forderungen Anfang September beließ es die deutsche Seite in ihrer Reaktion bei der dürren Wendung, man habe die Angelegenheit „zur Kenntnis genommen“.