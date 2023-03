Schon im Dezember führte Michał Kołodziejczak Bauernproteste in Warschau an. Bild: EPA

Ein radikaler Bau­ernführer hat der polnischen Regierung wegen angeblicher Verluste durch Ge­treideimporte aus der Ukraine weitgehende Zugeständnisse abgerungen. Der Chef der 2021 gegründeten Bewegung „Agrounion“, Michał Kołodziejczak, und 50 Ak­tivisten anderer Gruppen erreichten am Mittwoch zunächst eine Verhandlungsrunde mit Landwirtschaftsminister Henryk Kowalczyk. Dann weigerten sich Kołodziejczak und seine Anhänger, das Ministerium zu verlassen, und erzwangen am späten Abend eine Einigung.

Kołodziejczak sprach triumphierend von einem Abkommen mit elf Punkten, darunter umgerechnet gut 2,1 Milliarden Euro „Kompensationen“ für Polens Landwirte und die Wiedereinführung von Zöllen auf seit Kriegsbeginn zollfreie ukrainische Produkte. Seit Monaten hatte es an Polens Grenze zur Ukraine Proteste gegeben.

Die beteiligten Landwirte kritisierten, dass ein Teil des über die „Korridore der Solidarität“ aus der Ukraine ex­portierten günstigen Getreides nicht in die Dritte Welt gelange, sondern den polnischen Markt „überschwemme“ und die bald wieder benötigten Silos überfüllt seien. Auch habe das Getreide zu Preiseinbrüchen geführt.

Warschau will Zölle wiedereinführen

Worauf sich beide Seiten tatsächlich geeinigt hatten, blieb am Donnerstag un­klar. Das Landwirtschaftsministerium veröffentlichte lediglich elf „Aktionsvorschläge“, über die man „diskutiert“ habe. Warschau werde demnach bei der EU beantragen, die Zölle für ukrainisches Getreide wiedereinzuführen, und die Grenzkontrollen verstärken. Umgerechnet 240 Millionen Euro würden an Getreide-, Mais- und Rapsbauern ausgezahlt. Die Silos würden bald geleert, unter an­derem durch „humanitäre Exporte“ nach Afrika. Die Baugenehmigungen für Silos sollen massiv vereinfacht werden. Landwirte sollen außerdem auf Vorzugskrediten zurückgreifen können.

Am Donnerstag sagte Regierungssprecher Piotr Müller, Polen fordere gemeinsam mit anderen ostmitteleuropäischen Ländern die EU-Kommission auf, Mechanismen für den Weitertransport von ukrainischem Getreide zu schaffen. „Wir können den Transport in afrikanische Länder unterstützen, aber wir müssen die Situation in Polen im Auge behalten“, sagte Müller. Der Streit in Warschau macht deutlich, wie sehr die Regierung den 34 Jahre alten Kołodziejczak fürchtet. Ein Präsidentenberater sagte am Donnerstag, die Bauernaktion wirke wie eine „Spezialoperation“, die Polen destabilisieren solle. Die Agrounion könnte Um­fragen zufolge, im Herbst ins Parlament einziehen.

Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte am Donnerstag, dass an Unterstützung für an die Ukraine grenzende Staaten weitergearbeitet werde. Mit Blick auf Zollvorteile für ukrainische Produkte sagte sie, man habe die Auswirkungen im Blick. Die Ukraine ist einer der weltweit größten Getreideexporteure. Nach dem Beginn seines Angriffskriegs hatte Russland den Export über das Schwarze Meer blockiert; erst das Getreideabkommen, das kürzlich um zwei Monate verlängert wurde, linderte die Not. Ein Teil des Transports läuft seitdem über Land und weiter über polnische Häfen.