Szymon Hołownia : Der Mann, der die Stichwahl in Polen entscheidet

Szymon Holownia ist als Drittplatzierter bei Polens Präsidentenwahl ausgeschieden. Die Stimmen seiner Anhänger sind in der Stichwahl zwischen Duda und Trzaskowski von großer Bedeutung – was rät er ihnen?

Erfolgreicher Politneuling: Holownia am Wahlabend am Sonntag vor seinen Anhängern in Warschau. Bild: EPA

Nach der ersten Runde der Präsidentenwahl in Polen am vergangenen Sonntag müssen die verbliebenen zwei Kandidaten am 12. Juli nun die letzte Hürde nehmen: die Stichwahl. Die Kandidaten Nummer drei bis elf, die ausgeschieden sind, könnten sich nun – entspannt oder enttäuscht – zurücklehnen. Doch der Drittplazierte will trotz seines Ausscheidens durchstarten. Und Szymon Holownia könnte mit seiner Haltung entscheidend für die anstehende Stichwahl sein.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. F.A.Z.



Am Dienstagnachmittag stellte sich der politische Neuling in seinem provisorischen Wahlkampfbüro in Warschau vor die Kameras: „Das ist nicht das Ende meines Weges, das ist erst der Anfang.“ Er berief sich auf die 2,7 Millionen Stimmen, die er bekommen hatte, einen Anteil von 13,9 Prozent. Er wolle das „kranke Duopol“ der seit 15 Jahren abwechselnd regierenden Parteien, der nationalkonservativen PiS und der liberalen PO, brechen, rief Holownia. Und er wolle danach ein Polen aufbauen, das nicht auf eine Wahlperiode, sondern auf eine Generation ausgerichtet sei. Holownia verkündete die Gründung einer „sozialen Bewegung“, die den zum Anspruch passenden Namen trägt: „Polska 2050“.