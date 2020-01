Polens Staatspräsident Duda : Hüter der Beziehungen?

Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda am Montag bei einer Gedenkveranstaltung in Auschwitz Bild: Reuters

Die deutschen Besatzer hatten das Todeslager Auschwitz im besetzten Polen eingerichtet und so ist Polens Staatspräsident Andrzej Duda an diesem Montag Gastgeber, wenn der Befreiung des Lagers vor 75 Jahren gedacht wird. Etwa 200 ehemalige Häftlinge werden kommen, dazu mehr als 30 Staats- und Regierungschefs, darunter die Präsidenten Israels, Deutschlands und Österreichs, außerdem höchste Vertreter der EU.

Auschwitz geht alle an, aber in besonderem Sinne eben Deutsche, Juden und Polen. Mit diesem Beziehungsdreieck müsste Duda vertraut sein: Seine Frau Agata Kornhauser-Duda ist die Tochter eines bedeutenden polnisch-jüdischen Dichters und von Beruf Deutschlehrerin.

Putin wies Polen eine Mitschuld am Krieg zu

Dank seiner Frau hat der Präsident Deutschland auch privat kennenlernen können. Bald nach seiner Wahl 2015 bezeichnete er sich selbst als Hüter der deutsch-polnischen Beziehungen; für einen Politiker, der aus den Reihen der nationalkonservativen PiS stammt, klingt das ungewöhnlich.

In diesem Jahr hat unerwartet eine vierte Seite vor der Gedenkfeier für Aufsehen gesorgt: der russische Präsident Wladimir Putin. Er wies Polen geradezu eine Mitschuld am Ausbruch des Krieges und am Holocaust zu. In Polen war Duda nicht der Einzige, der den „Kampf für die historische Wahrheit“ aufnahm. Die Lage komplizierte sich weiter, als vorige Woche in Jerusalem ein „Holocaust-Forum“ stattfand. Dort war Putin als Redner eingeplant, Duda nicht, was diesen veranlasste, seine Teilnahme ganz abzusagen.

Duda will wiedergewählt werden

In Auschwitz ist es jetzt umgekehrt. Die Gedenkstätte sagt, sie habe alle Staaten informiert, es sei deren – also auch Russlands – Entscheidung gewesen, wer komme. Putin kommt jedenfalls nicht, nur der russische Botschafter.

Für Duda ist außerdem Vorwahlkampfzeit: Im Frühjahr will er vom Volk wiedergewählt werden. Derzeit gilt er als Favorit. Zugleich verschärft sich der Konflikt um die Justizreform der PiS-Regierung. 2017 hatte der Präsident mit einem Veto gegen zwei Gesetzentwürfe noch mäßigend gewirkt. Damals diskutierte man in Polen darüber, inwieweit Duda von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski abhängig sei. Die weitere Polarisierung hat die Debatte überflüssig gemacht: Duda hat gezeigt, dass er Fleisch vom Fleische dieser Partei ist und sein will.

Der aus Krakau stammende Duda studierte dort Jura und promovierte (sein Doktorvater ist heute einer seiner Kritiker). Um 2000 ging er in die Politik; als liberale und konservative Kräfte auseinanderzudriften begannen, hielt er zu letzteren. Er war ein enger Mitarbeiter des Präsidenten Lech Kaczynski, bis dieser 2010 durch den Flugzeugabsturz in Russland den Tod fand. Heute gibt dessen Bruder Jaroslaw in Warschau den Ton an, und der Staatspräsident stimmt in den Chor mit ein.