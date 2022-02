Polen und die EU : Präsident Duda und der Vorwurf der „Kapitulation“

Der polnische Präsident will den Streit mit der EU über die Rechtsstaatlichkeit entschärfen. Doch die Chancen sind schlecht, dass daraus etwas wird. Die Gründe dafür liegen in Warschau.

Entspannung in Sicht? Polens Präsident Andrzej Duda und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 7. Februar 2022 in Brüssel Bild: Reuters

So viel demonstrative Freundlichkeit wie am Montag war in den vergangenen Jahren selten zu se­hen, wenn Vertreter Polens nach Brüssel kamen. Nach der Darstellung sowohl der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als auch des pol­nischen Präsidenten Andrzej Duda stand im Mittelpunkt ihres Treffens ein Thema, bei dem zwischen beiden viel Einigkeit besteht: die Bedrohung der Ukraine durch Russland. Aber viel mehr Raum in den Äu­ßerungen des polnischen Präsidenten nach seinen Treffen mit von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel nahm die Initia­tive ein, mit der er den Streit zwischen der EU und Polen über die Rechtsstaatlichkeit aus der Welt schaffen will.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Am vorigen Donnerstag, just an dem Tag, an dem von der Leyen mitteilte, sie habe den polnischen Präsidenten zu Ge­sprächen über die Ukraine eingeladen, hat Duda eine Gesetzesinitiative zur Auflösung der Disziplinarkammer am Obersten Gericht in Warschau vorgestellt. Da­mit wäre der offensichtlichste Stein des Anstoßes im Verhältnis zwischen Warschau und Brüssel aus der Welt geschafft – und zugleich der für Polen teuerste. Weil Polen einem Spruch des Europä­ischen Gerichtshofs vom Juli vorigen Jah­res nicht Folge leistet, die Tätigkeit der Kammer sofort zu suspendieren, muss das Land seit Oktober für jeden Tag ihrer weiteren Tätigkeit eine Million Eu­ro Strafe zahlen. Außerdem hat die EU-Kommission die Auszahlung der Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds an Polen blockiert, bis die Regierung dem Urteil Folge leistet.