„Lex TVN“ in Polen : Präsident Duda legt Veto gegen Mediengesetz ein

Polens Präsident Andrzej Duda am 27. Dezember bei der Verkündung seines Vetos gegen das Mediengesetz Bild: EPA

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat sein Veto gegen die Mitte Dezember vom Parlament beschlossene Neufassung des Mediengesetzes eingelegt. In einer Erklärung am Montag begründete er das damit, dass das Gesetz Verfassungsgüter wie das Recht auf Eigentum und die unternehmerische Freiheit verletze und zudem die polnisch-amerikanischen Beziehungen gefährde.

Oppositionspolitiker begrüßten Dudas Entscheidung. Der Druck der Straße und der Verbündeten habe etwas bewirkt, hieß es etwa in der Stellungnahme des früheren EU-Ratspräsidenten Donald Tusk, der Vorsitzender der größten Oppositionspartei ist. Gegen das Gesetz hatten am Wochenende vor Weihnachten bei Demonstrationen in vielen polnischen Städten Hunderttausende Menschen protestiert. Sowohl die Vereinigten Staaten als auch die EU hatten gegen die Bestimmungen protestiert, die von Kritikern der rechten Regierungspartei PiS als Attacke auf TVN, den größten privaten Fernsehsender Polens, angesehen werden. Duda ist als Kandidat der PiS Präsident geworden.

Die Frage des Medienpluralismus

Das nach dem Namen des Senders als „Lex TVN“ bezeichnete Gesetz sah vor, dass Investoren von außerhalb der EU höchstens 49 Prozent der Anteile an einem polnischen Fernsehsender halten dürfen. TVN gehört zu hundert Prozent einer in den Niederlanden ansässigen Tochter des amerikanischen Discovery-Konzerns. TVN ist mit seinen Nachrichtenkanälen der wichtigste Konkurrent des öffentlichen Senders TVP, den die PiS seit ihrer Regierungsübernahme vor sechs Jahren zu einem Propagandaorgan umgestaltet hat.

Bei TVN handelt es sich um die größte Investition eines amerikanischen Unternehmens in Polen. Auch aus diesem Grund hatten die Vereinigten Staaten schon dagegen protestiert, als die ersten Pläne für das Gesetz bekannt wurden. Duda nannte die polnisch-amerikanischen Beziehungen in seiner Erklärung ausdrücklich als einen Grund für sein Veto. Der Präsident verwies dabei auf das Handelsabkommen zwischen beiden Ländern aus dem Jahr 1990, dessen Einhaltung für Polen eine „Sache der Ehre“ sei. Von der Möglichkeit, das Gesetz zur Prüfung an das Verfassungsgericht zu verweisen, habe er deshalb nicht Gebrauch gemacht, weil er nicht sicher sei, ob die Richter auch diesen Vertrag berücksichtigen würden. „Wenn das Gesetz in Kraft getreten wäre, hätten wir einen weiteren internationalen Streit“, sagte Duda. „Wozu ein weiteres Problem? Wir haben davon schon viele.“

In seiner Erklärung hob Duda hervor, dass er „mit allem Ernst“ auch die Frage des Medienpluralismus und der Meinungsfreiheit erwogen habe. In Polen wurde das Gesetz vor allem im Kontext der Bemühungen der PiS betrachtet, immer größere Teile des Medienmarktes unter ihre Kontrolle zu bringen. So hat der staatlich kontrollierte Ölkonzern Orlen erst Ende vorigen Jahres vom Verlag der Passauer Neuen Presse die wichtigsten lokalen Printmedien und ihre Online-Portale übernommen und damit begonnen, sie auf Regierungslinie zu bringen.

Veto kann nur von Drei-Fünftel-Mehrheit überstimmt werden

Duda kritisierte zudem die Art, in der das Gesetz angenommen worden ist. Es war am 17. Dezember ohne vorherige Ankündigung auf die Tagesordnung des Sejm gesetzt und ohne inhaltliche Aussprache angenommen worden. Über die Änderungen, die der von der Opposition kontrollierte Senat, das Oberhaus des Parlaments, eingebracht hatte, war die PiS einfach hinweg gegangen.

Das Veto des Präsidenten kann vom Sejm mit einer Drei-Fünftel-Mehrheit überstimmt werden. Das ist – wie Duda in seiner Erklärung hervorhob – angesichts der derzeitigen Kräfteverhältnisse nicht denkbar. Duda appellierte jedoch an die Abgeordneten beider Lager, an einem Gesetz zu arbeiten, das eine Obergrenze für ausländisches Kapital im Medienbereich vorsehe. Im Grundsatz sei das zum Schutz der nationalen Sicherheit eine sinnvolle Regelung, doch dürfe sie nur für künftige Investitionen gelten.