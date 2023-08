Vor der Parlamentswahl prangert das polnische Abgeordnetenhaus „fremde Einmischung“ an. In der Resolution werden ausdrücklich deutsche Politiker kritisiert.

Eine Resolution des polnischen Abgeordnetenhauses, des Sejm, verurteilt laut Titel „fremde Einmischung in den Wahlprozess in Polen“. Damit gibt die nationalkonservative PiS ihrem Wahlkampf jetzt gleichsam offiziell eine antideutsche Stoßrichtung. Kurz vor den Parlamentswahlen am 15. Oktober brachte die Regierungspartei am Donnerstagabend den Text durch den Sejm. Die Mitte-links-Parteien kritisierten die Resolution als dumm und unverantwortlich und stimmten weitgehend dagegen.

Am Freitag benannte die PiS außerdem ihr Wahlkampfmotto: „Die sichere Zukunft der Polen“. Die seit 2015 amtierende PiS-Regierung werde, so die Resolution, von den in der EU dominierenden Kräften „unablässig angegriffen. Eine wesentliche Rolle in dieser Aktion spielen deutsche Politiker.“ Der EVP-Vorsitzende Manfred Weber wird genannt; zitiert werden seine Worte, wonach „wir“, die EVP, als einzige die PiS in Polen ablösen und „das Land zurück nach Europa führen“ könnten. Weber hatte die PiS als „Gegner“ bezeichnet, den man „bekämpfen“ müsse.

In der Resolution heißt es, die „militärische Sprache von Politikern, die sich als Muster des Europäertums darstellen“, zeige eine „unzulässige Einmischung in den Wahlprozess und sei mit europäischen Werten und den Prinzipien von Demokratie und nationaler Souveränität unvereinbar.

Die Resolution erinnert an Polens Traditionen seit dem 15. Jahrhundert, damals mit Adelsparlament und Wahlkönigtum, und stellt Polen den „jungen Demokratien“ gegenüber, die in „Staaten mit starken autoritären und totalitären Traditionen“ wie Deutschland entstanden seien. Dort sei die Demokratie nach den Weltkriegen wesentlich durch Einwirkung der jeweiligen Siegermächte aufgekommen.

Heute betrachte Polen „jegliche Einmischung in den polnischen Wahlprozess als feindlichen Akt gegenüber dem polnischen Staat und wird sie entschlossen bekämpfen“. Andere Staaten wie Russland, dessen Einmischung viele, auch polnische Experten, befürchten, werden in der Resolution nicht erwähnt.