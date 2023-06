So voll ist die S-Bahn Richtung Warschau-Innenstadt am Sonntag nie. Diesmal aber soll eine große Demonstration stattfinden, „ein Marsch der Kraft und Hoffnung, nicht der ratlosen Wut“. So hatte es Polen Oppositionsführer Donald Tusk auf Twitter verkündet. Und so drängen sich von Station zu Station mehr Menschen in die Waggons. Eine elegant gekleidete ältere Dame versucht sich etwas Luft zu verschaffen: „Aber gut, dass es heute so eng ist“, sagt sie und lächelt vieldeutig. Zwei Herren lächeln zurück. Jeder versteht, was gemeint ist.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Donald Tusk hat gerufen, und nicht nur Anhänger seiner Bürgerplattform (PO) sind gefolgt. Zwar sitzt Tusk derzeit nicht im Parlament, weil er bei der letzten Wahl noch Präsident des Europäischen Rates war und danach Vorsitzender der Europäischen Volkspartei. Dann aber, 2022, ist er in die polnische Politik zurückgekehrt und hat abermals den Vorsitz der größten Oppositionspartei übernommen.

Sein Ziel war klar: Man müsse die von Jaroslaw Kaczyński geführte nationalkonservative Regierungspartei PiS, die das Land seit 2015 willentlich oder unwillentlich in Richtung „Polexit“ (EU-Austritt) treibe, bei den Hörnern packen und besiegen, und das könne er am besten. Immerhin war Tusk von 2007 bis 2014 selbst Regierungschef.

Nun sieht der 66 Jahre alte Politiker aus Danzig die Gelegenheit, an die Regierungsspitze zurückzukehren. Im Herbst wählt Polen ein neues Parlament. Schon seit vorigem Jahr ist das Land im Dauerwahlkampf, und wegen der Sommerpause bleibt für die Herausforderer der PiS-Regierung nicht mehr viel Zeit.

Duda will Gesetz abschwächen

Die Menschen strömen zu einer Kreuzung in Sichtweite des Regierungssitzes. Dass die PO den 4. Juni zum Tag ihrer Großdemonstration gewählt hat, ist kein Zufall. An diesem Tag im Jahr 1989 hatte die Bürgerrechtsbewegung der wankenden kommunistischen Diktatur nach langen Verhandlungen halbwegs freie Wahlen abgetrotzt, in denen ein großer Teil der Sitze völlig frei vergeben wurde – fast alle dieser Sitze gingen an die demokratische Opposition. So ist der 4. Juni in Polen über die Jahre zum wichtigsten Wende-Gedenktag geworden.

Doch in der vorigen Woche geschah etwas, das ungute Erinnerungen weckte. Polens Präsident Andrzej Duda – er entstammt der PiS, hatte aber einst versprochen, „Präsident aller Polen“ zu sein – unterzeichnete das Gesetz über die Schaffung einer „Staatlichen Kommission zur Untersuchung russischer Einflüsse auf die innere Sicherheit“ seit 2007. Damit ist das Gesetz in Kraft.

Kritiker sehen darin eine „Lex Tusk“, weil die Kommission ehemalige Amtspersonen wegen angeblicher „russischer Einflüsse“ auf ihr Handeln, etwa beim Kauf von Erdgas, Erdöl und Kohle aus Russland, rückwirkend bestrafen und für die künftige Übernahme wichtiger öffentlicher Ämter sperren könnte. Das könnte unter anderem auf Donald Tusk zielen, der nach neuesten Umfragen gute Chancen hat, als Spitzenkandidat der PO im Herbst eine Koalitionsregierung zu bilden. Brüssel und Washington äußerten ihre massive Besorgnis über die geplante Kommission, die eine Gefahr für „freie und faire Wahlen“ sei.

Zwar hat ein unsicher wirkender Duda am Freitag dem Parlament eine Novelle des gerade erst ausgefertigten Gesetzes vorgelegt. In dem Entwurf sind die Ämtersperre und weitere Verbote gestrichen; die Kommission soll also nur noch „feststellen“, dass eine Amtsperson „unter russischen Einflüssen“ gehandelt hat und daher keine Gewähr dafür bietet, Polens Interessen angemessen zu vertreten. Die auf diese Weise „ermittelten“ Personen sollen gegen Entscheidungen der Kommission vor einem ordentlichen Gericht klagen können. Duda hielt jedoch am Ziel der Schaffung einer Kommission, die „schnellstmöglich tätig werden sollte“, fest.

Auch eine Beamtin protestiert

Das Rückzugsgefecht war für das PiS-Lager, wie eine polnische Redewendung besagt, ein „Schuss in den Fuß“. Das fatale Gesetz und dann die halbherzige Korrektur nach Kritik aus den Vereinigten Staaten, dem aus Warschauer Sicht wichtigsten Verbündeten, brachte viele Polen erst recht auf die Palme. Zum Beispiel Katarzyna, eine junge Beamtin. Warum ist sie zur Demonstration gekommen? „Weil in unserem Land demokratische Regeln gebrochen werden, um partikulare Interessen zu befriedigen“, sagt sie. „Diese Regierung hat die Grenzen des für sie Zulässigen immer weiter verschoben, das kann so nicht weitergehen.“

Katarzyna möchte ihren Nachnamen nicht nennen, weil sie dem „Corps des Zivilen Dienstes“ angehört, einer Art Elite der Beamtenschaft. Als dieses Corps 2008 – unter der Regierung Tusk – gebildet wurde, wurde festgelegt, dass diese Beamten unpolitisch zu sein hätten. „Das ist auch gut so“, sagt Katarzyna, „aber dann kam die PiS und hat ihre Favoriten in die Spitzenpositionen unseres Dienstes reingesetzt. Sie hat also als Erste diese Regel gebrochen. Jetzt bröckelt auch die Loyalität in der Beamtenschaft, immer mehr Leute äußern sich politisch.“

Mehr zum Thema 1/

Während die Demonstranten sich in Bewegung setzen, erklärt Piotr Kaim, ein Schachlehrer aus Krakau, warum er mit Freunden zur Kundgebung angereist ist, an der mindestens 100.000 Menschen teilgenommen haben, nach Angaben von Tusk und des liberalen Warschauer Bürgermeisters Rafal Trzaskowski gar eine halbe Million: „Dieses Gesetz war der letzte Akkord, mit dem versucht wird, die Opposition aus dem öffentlichen Leben zu verbannen. Und Ihnen als Deutschem möchte ich sagen: Diese paranoide Propaganda der PiS gegen Deutschland finde ich schrecklich. Aber Polen ist kein Land, das sich am Nasenring herumführen lässt. Ich denke, das sind die letzten Zuckungen der PiS-Regierung.“

Seine Krakauer Bekannte Katarzyna Werhun sieht das ähnlich: „Diese Regierung ist erst gegen die unabhängigen Gerichte vorgegangen. Dann kam das fast völlige Verbot der Abtreibung. Und jetzt das! Ich will nicht, dass unser Land am Ende wie Belarus aussieht und ich im Herbst emi­grieren muss.“