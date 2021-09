Morawiecki im Interview : „Eine immer engere Union führt in eine Sackgasse“

Herr Ministerpräsident, erinnert Sie die Lage mit den Migranten an Polens Ostgrenze an die Jahre 2015 und 2016 im Süden der EU?

Polens Ostgrenze ist die Ostgrenze der EU. Ich fürchte, die Lage in Afghanistan kann zu einer Wiederholung der damaligen Ereignisse führen. Polen und die EU müssen in der Lage sein, ihre Grenzen zu schützen. Die Ereignisse sind ein Versuch, diese Grenze anzugreifen, Chaos zu säen, Polen und die EU zu destabilisieren. Mehr als 10000 Personen wurden aus dem Irak nach Belarus geflogen und werden zu uns über die Grenze geschickt. Wir haben als Reaktion in einem drei Kilometer breiten Grenzstreifen den Ausnahmezustand verhängt, um die Lage in den Griff zu bekommen.