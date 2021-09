Brüssel gegen Warschau : Polens Justizminister spricht von „hybridem Krieg“

Aktualisiert am

Nach dem Antrag der EU-Kommission auf Strafzahlungen gegen Polen greifen Anhänger der rechten Regierung in Warschau zu harten Worten. Liberale fürchten auch deswegen, dass das Land auf einen „Polexit“ zusteuert.

Polens Justizminister Zbigniew Ziobro reagiert am 7. September auf die Mitteilung der EU-Kommission, sie habe Strafzahlungen gegen Polen beantragt. Bild: EPA

Der Streit zwischen der EU-Kommission und Polens Regierung hat eine wichtige Eskalationsstufe erreicht: Brüssel hat beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) Strafzahlungen gegen Polen beantragt, weil es einem EuGH-Urteil zur neu geschaffenen Disziplinarkammer am Obersten Gericht nicht Folge leistet. Diese ausschließlich mit Gefolgsleuten der nationalkonservativen Regierung besetzte Kammer zur Disziplinierung von Richtern müsste laut dem Urteil des EuGH ihre Arbeit unverzüglich einstellen, das ist jedoch nicht geschehen.

Am Mittwoch, dem Tag nach dem Brüsseler Antrag, sagte Michał Dworczyk, Chef der Regierungskanzlei, im Interview eines privaten Radiosenders, man sei auf dem Weg zum Einlenken: „Alles deutet darauf hin, dass im Rahmen der gesetzgeberischen Arbeit die Disziplinarkammer am Obersten Gericht aufgelöst wird.“ Die Gesetzgebung sei ein Prozess, und eine „breitere Reform des Justizwesens in den nächsten Monaten“ mit einer Lösung der Frage des Obersten Gerichts werde sicher kommen. Im Übrigen liege der Antrag auf Strafgelder der Regierung noch nicht vor.